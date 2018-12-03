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Ребенок выпал с балкона шестого этажа в Светлогорске
Фото из архива
4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетний ребенок упал с балкона шестого этажа дома в Светлогорске. Информация об инциденте размещена в издании
Вечером 3 декабря прохожие заметили лежащего на земле мальчика. Сразу же вызвали милицию и скорую помощь.
По предварительной информации, ребенка оставили под присмотром родственников. Когда тетя отлучилась, мальчик открыл дверь, вышел на балкон и упал.
Врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое.-0-
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4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетний ребенок упал с балкона шестого этажа дома в Светлогорске. Информация об инциденте размещена в издании "Светлагорскiя...
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