Как Беларусь оказалась в лидерах по темпам роста ВИЧ в Европе

Беларусь как транзитная страна расположена в центре многочисленных миграционных потоков. Она привлекает иностранных студентов, рабочих и туристов. В тоже время белорусы ездят на заработки в другие государства. Есть прямая связь между миграцией и распространением ВИЧ, отмечает глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси (МОМ) Зейнал Гаджиев.

— Беларусь находится в единственном регионе в мире, где количество случаев ВИЧ растет. Она граничит с двумя странами с наибольшим числом зарегистрированных случаев ВИЧ – Россией и Украиной. Причем в обеих странах доминирующий путь передачи – половой, − констатирует специалист по общественному здравоохранению Представительства МОМ в России Борис Сергеев.

Больше боятся укусов комаров, чем небезопасного секса





Иностранцы, приезжающие в Беларуси, как и белорусы из круга трудовых мигрантов, чаще всего не задумываются, как обезопасить себя. Больше 80% опрошенных знают, что использование презерватива снижает риск передачи ВИЧ, но меньше половины пользовались презервативом при последнем половом контакте с непостоянным партнером. Такие результаты показало исследование Представительства МОМ «Миграция и ВИЧ в Республике Беларусь».





Исследователи опросили белорусских водителей-международников, иностранных студентов и работающих в Беларуси иностранцев. Их ответы показали – мигранты не только недостаточно хорошо знают, что такое ВИЧ, как он передается, но и не готовы защищать себя от дополнительного риска.





Даже при коммерческих сексуальных контактах не больше половины опрошенных пользуются презервативами, рассказывает профессор кафедры социологии БГУ Евгения Кечина. Среди трудовых мигрантов постоянно ими пользуются не больше трети, среди иностранных студентов — около 60%.





Знания про ВИЧ и СПИД у мигрантов ниже, чем среди основных групп риска – наркопотребителей, работников секс-бизнеса и однополых пар. Вот почему, по словам экспертов, важно увеличить осведомленность среди различных групп мигрантов, а также разработать методы профилактики заболеваемости и продвигать их на разных языках в медицинских учреждениях и местах, где эти группы людей находятся чаще всего.





Если приезжающие в Беларусь на длительный срок иностранцы обязательно проходят медобследование и сдают тест на ВИЧ, то с белорусами, которые регулярно выезжают за границу на заработки или учебу, дело обстоит сложней. Риск заразиться зависит только от их осведомленности и заботе о своем здоровье. Узнать о заболевании они могут только по своей инициативе.





Кого не видит статистика?





Всего в Беларуси зарегистрировано чуть больше 20 тысяч человек, живущих с ВИЧ. Потенциальное количество носителей инфекции может быть около 26 тысяч. То есть один из пяти ВИЧ-положительных людей не знает о своем диагнозе.





Минздрав стремится к 2020 году достигнуть цели 90-90-90 – чтобы 90% живущих с ВИЧ людей знали о своем статусе, получали антиретровирусную терапию и достигли вирусной супрессии (имели сниженный уровень вируса в крови).





Но для достижения высоких целей предстоит работа и на другом фронте, добавляет эксперт общественной организации «Позитивное движение» Анатолий Поспелов.





— В исследовании взята узкая категория мигрантов. Есть еще такие категории, как наркозависимые и женщины, занимающиеся секс-бизнесом. Наркопотребители не скрывают, что так как в Польше и России наркотики дешевле, они ездят туда, потребляют, вступают в половые связи и возвращаются на родину. То же самое касается женщин секс-бизнеса, которые ездят за границу на заработки, — рассказывает Анатолий Поспелов.





Основная проблема заключается в том, чтобы законными методами, возможно, путем пересмотра определенных правовых норм, незаметные и уязвимые группы внести в поле зрения государственных и общественных организаций, считает юрист.





− Например, наркопотребителей вытянуть на поверхность можно только пересмотром законодательства − чтобы они не боялись приходить в пункты профилактики, получать нужные услуги. Потому что сейчас они боятся ответственности, поэтому сидят дома, потребляют наркотики, и не получают важных услуг, − объясняет Анатолий Поспелов.









Будучи незаметными для организаций и боясь обратиться за помощью, они не лечатся сами и могут быть источниками заболевания для своих близких.





А в работе с мигрантами предстоит решить вопрос доступности для них антиретровирусной терапии. Сейчас ВИЧ-положительные мигранты не могут в Беларуси ни получить бесплатно, ни купить антиретровирусные препараты, добавил Анатолий Поспелов.