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Осторожно, скользко! Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице

04.12.2018 09:09 — Разное | Партизан  
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Во вторник синоптики предупреждают о гололеде и гололедице. Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть потенциально опасны, хотя и являются обычными для территории Беларуси.

«4 декабря местами по восточной половине республики ожидается гололед, на дорогах гололедица», — сказано на сайте Белгидромета Минприроды.

Во вторник временами осадки — дождь, в восточных, а ночью и в центральных районах — с мокрым снегом. Слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от −5°С на востоке до +4°С на западе страны, максимальная температура днем по стране 0…+6°С. По предварительному прогнозу, 5 декабря в отдельных районах также ожидается гололед, на дорогах гололедица.


В МЧС напоминают правила, которые помогут избежать травм в такую погоду.

  • Обратите внимание на свою обувь: подберите не скользящую обувь с подошвой на микропористой основе. От высоких каблуков лучше отказаться. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
  • Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
  • Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
  • Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
  • Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
  • Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
  • В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
  • Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках.
  • Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.
  • Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
  • Будьте предельно внимательными при переходе дороги: не торопитесь, и тем более не бегите. Обязательно убедитесь, что автомобиль остановился, чтобы вас пропустить.

 
 
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Во вторник синоптики предупреждают о гололеде и гололедице. Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть...
 
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