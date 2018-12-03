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Осторожно, скользко! Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице
Во вторник синоптики предупреждают о гололеде и гололедице. Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть потенциально опасны, хотя и являются обычными для территории Беларуси.
«4 декабря местами по восточной половине республики ожидается гололед, на дорогах гололедица», — сказано на сайте Белгидромета Минприроды.
Во вторник временами осадки — дождь, в восточных, а ночью и в центральных районах — с мокрым снегом. Слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от −5°С на востоке до +4°С на западе страны, максимальная температура днем по стране 0…+6°С. По предварительному прогнозу, 5 декабря в отдельных районах также ожидается гололед, на дорогах гололедица.
В МЧС напоминают правила, которые помогут избежать травм в такую погоду.
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Во вторник синоптики предупреждают о гололеде и гололедице. Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть...
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