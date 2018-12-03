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Экономист посчитал, сколько Беларусь задолжала России на самом деле

04.12.2018 08:59 — Разное | Партизан  
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Беларусь может выйти из ЕАЭС, если не договорится с Россией о компенсации многомиллиардных убытков, которые ждут нашу страну в результате проведения Россией налогового маневра по нефти.

О таком варианте развития событий заявил заместитель министра финансов Андрей Белковец на форуме для иностранных инвесторов «BelarusCrossway’18». По его словам, если Минск и Москва не договорятся, в ближайшие 6 лет белорусская экономика потеряет до $ 10 млрд. А заменить «нефтяную» часть национального бюджета нечем, передает "Белсат".

Самый негативный сценарий: стороны не договорились и разошлись по своим комнатам, и Беларусь начинает нести потери. Тогда в течение 6 лет глобальные потери для нас составят около $ 10 млрд, – отметил Белкавец. – 3 млрд – выпадающие доходы бюджета [от экспортных пошлин]. 6 млрд – ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов. Но это — если ничего не менять. Такого не будет. Будут вводиться определенные компенсационные меры. Заводы не будут перерабатывать всю нефть, которую можно. Существенно упадет импорт. Негативное влияние на экономику заводов будет минимизировано. Потери доходов бюджета будут компенсироваться в основном за счет сокращения расходов.


Леонид Злотников, экономист:

«Если учитывать, что в последние годы мы не возвращаем кредиты России примерно в размере $ 1 млрд (которые берем практически каждый год), а берем новый кредит, то если речь зайдет о том, что Россия перестанет нас субсидировать, то потери Беларуси составят не 10 млрд за 6 лет, а почти 8-9 за год.

У нас нет козырей. Нам нечего противопоставить давлению России, кроме рассчета на собственные силы. Когда начались эти льготы, они увеличивались и увеличивались, Минск ничего с этим не делал […], а если делал, то это были безнадежно потраченные деньги. На конец эта помощь довела до такого состояния, что мы сейчас беспомощны вообще. […] У России накопилось огромное количество претензий за последние годы (чуть ли не в последние месяцы). По многим причинам она делает такой маневр…»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Йосуб рассуждает, чего хотел бы Минск в нефтяном споре с Россией:

«Минск хотел бы, чтобы компенсация предоставлялась в виде скидок цен на нефть. Цена на нефть прописывается заранее, в контрактах. Если скидка будет в цене на нефть, то Россия не сможет в одностороннем порядке забрать эту скидку у Беларуси. Если же это будут межбюжетные трансферты, и они будут перечисляться Россией, скорее всего, частями, — то в любой момент, как только поведение Минске не понравится Москве, теоретически Москва может поставить эти выплаты на паузу».

 
Теги: Минск
 
 
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