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Всемирный банк выделит $ 200 миллиардов, чтобы остановить глобальное потепление

04.12.2018 08:51 — Разное | Партизан  
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Всемирный банк обещает выделить $ 200 млрд на борьбу с изменением климата. Если не остановить этот процесс – последствия будут катастрофические, а наша жизнь кардинально изменится. Глобальное потепление ускоряется, а изменения в окружающей среде уже видны.

20 лет назад в Катовицах работала угольная шахта. Сегодня делегаты из почти двухсот стран разговаривают здесь о том, как отказаться от ископаемого топлива. В польских Катовицах открылся климатический саммит ООН, передает "Белсат".

«В течение следующих дней прибывшие сюда специалисты со всего мира обсудят огромную проблему. Я хочу вас заверить, что Польша, хозяин саммита, очень надеется на наш успех, который будет определять будущее, качество жизни и перспективы для развития всех стран мира», — отметил президент Польши Анджей Дуда.

Самый ожидаемый результат саммита — принятие Программы осуществления Парижского договора. Три года назад 195 государств договорились о недопущении повышения средней глобальной температуры более, чем на 2 градуса. Основа парижских договоренностей – стремление как можно скорее сократить выбросы тепловых газов. Однако уже известно, что обязательств Парижского договора маловато, чтобы достичь желаемой цели.

«Мы не достигнем в 2020-ом того, что обещали в Париже. В то же время парижских обязательств не достаточно. Нам нужно больше амбиций», – комментирует Антонью Гутерриш, генеральный секретарь ООН.

Известно, что не все страны одинаково стремятся добиться амбициозной цели и отказаться от ископаемого топлива – в частности это Россия и страны Персидского залива. А угроза климатической катастрофы растет.


«Для многих людей, регионов и даже стран это уже вопрос жизни и смерти. По данным Всемирной метеорологической организации, 20 рекордно теплых лет были в течение последних 22-ух лет, из них 4 самые теплые – в течение последних 4-х лет», – объясняет Антонью Гутерриш.

Экстремальные погодные условия, сельскохозяйственные потери, повышение уровня моря, а также конфликты и массовая миграция – это лишь некоторые последствия потепления климата, которые мы сможем увидеть в течение ближайших десятилетий.

«Если мы не сделаем соответствующих мер, крах нашей цивилизации и исчезновение большей части мира – в обозримом будущем», — говорит Дэвид Аттенборо, британский биолог, телеведущий и путешественник.

Финансирование борьбы с изменением климата удвоит Всемирный банк. Как отметила руководитель финансового учреждения на саммите в Катовицах, в течение пяти лет для этого выделят 200 миллиардов долларов.


 
 
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Всемирный банк обещает выделить $ 200 млрд на борьбу с изменением климата. Если не остановить этот процесс – последствия будут катастрофические, а наша жизнь...
 
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