Минск пригрозил Кремлю выходом из Евразийского экономического союза

"Белсат" . Беларусь будет «жестко» добиваться компенсации убытков, которые принесет повышение цен на нефть. «Налоговый маневр», который уже через месяц начинает Россия, противоречит соглашениям о создании Евразийского экономического союза – заявил высокопоставленный белорусский чиновник, передает





«Все эти договоренности будут дезавуированы. Если одна сторона считает возможным только свои интересы отстаивать, а другие должны согласиться, ну, наверное, такого не будет. Вернее, вернемся к вопросу о целесообразности нахождения Беларуси в таком союзе», – прокомментировал заместитель министра финансов Андрей Белковец.





В течение 6 лет Россия снизит экспортную пошлину до нуля, но зато поднимет стоимость нефти на внутреннем рынке до мирового. Это сделает нефтяную торговлю более прозрачной и позволит собрать больше денег в российский бюджет. Но для Беларуси, которая также покупает нефть за внутрироссийские цены, налоговый маневр станет огромным ударом.





«Глобальные потери порядка $10 млрд. Из них 3 млрд – это потерянные доходы бюджета и 6 млрд – это потери от ухудшения экономического состояния нефтеперерабатывающих заводов», – говорит заместитель министра финансов.





Как утверждает Минск, дорогая нефть лишит прибыли белорусские нефтеперерабатывающие заводы и поставит белорусских производителей в неравные условия с российскими, которым Москва компенсирует скачок расходов на энергоносители. Белорусские же предприятия лишатся энергетических льгот. В этом году на каждой тонне российской нефти Беларусь сэкономила $ 129. В сумме это дает более 2 миллиардов 300 миллионов. Правда, субсидии в виде дешевого газа и нефти Россия сокращает своему союзнику уже десять лет подряд. Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари» объясняет:





«Белорусская экономическая модель долгое время базировалась на газовых скидках. В настоящем виде она очень сильно зависит от скидок на нефть. И, к сожалению, за эти годы ничего не сделано для диверсификации структуры экономики».









Даже если налоговый маневр действительно будет стоить Беларуси 3% ВВП ежегодно, Минск не выйдет из союза с Россией – считают политологи.





«Я думаю, что это попытка шантажа, попытка оказать давление на Москву, чтобы она пошла на уступки в очень важном вопросе, – вопросы компенсации за налоговый маневр», – рассуждает политолог Валерий Карбалевич.





Россия предложила свою схему компенсации. Она хочет ежегодно переводить деньги напрямую в белорусский бюджет. Но эта схема совсем не устраивает власти Беларуси. Прямые дотации создают Минску имидж нахлебника и дают Москве возможность нажать на власти Беларуси.





«Если это будут межбюджетные трансферты, которые будут перечисляться Россией и, скорее всего, частями, то, теоретически, если поведение Минска не понравятся Москве, она в любой момент может эти выплаты поставить на паузу», – добавляет Вадим Иосуб.





Беларусь хочет, чтобы цены на нефть для нее оставались льготными – то есть ниже, чем в России. Такой схемы могут не понять российские граждане. Кроме того, она может превратить Беларусь в прибыльный, но не совсем легальный оффшор. Компромисс будет найден – уверены эксперты. Но этот компромисс, как уже не раз случалось, может дать начало новым «дружественным» конфликтам.



