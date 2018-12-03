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Минск пригрозил Кремлю выходом из Евразийского экономического союза

04.12.2018 08:42 — Разное | Партизан  
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Минск пригрозил Кремлю «белэкзитом». О возможности выхода Беларуси из Евразийского экономического союза заявил заместитель министра финансов Беларуси. Что не устраивает Минск, и насколько серьезны его угрозы?

Минск пригрозил Кремлю выходом из Евразийского экономического союза
Беларусь будет «жестко» добиваться компенсации убытков, которые принесет повышение цен на нефть. «Налоговый маневр», который уже через месяц начинает Россия, противоречит соглашениям о создании Евразийского экономического союза – заявил высокопоставленный белорусский чиновник, передает "Белсат".

«Все эти договоренности будут дезавуированы. Если одна сторона считает возможным только свои интересы отстаивать, а другие должны согласиться, ну, наверное, такого не будет. Вернее, вернемся к вопросу о целесообразности нахождения Беларуси в таком союзе», – прокомментировал заместитель министра финансов Андрей Белковец.

В течение 6 лет Россия снизит экспортную пошлину до нуля, но зато поднимет стоимость нефти на внутреннем рынке до мирового. Это сделает нефтяную торговлю более прозрачной и позволит собрать больше денег в российский бюджет. Но для Беларуси, которая также покупает нефть за внутрироссийские цены, налоговый маневр станет огромным ударом.

«Глобальные потери порядка $10 млрд. Из них 3 млрд – это потерянные доходы бюджета и 6 млрд – это потери от ухудшения экономического состояния нефтеперерабатывающих заводов», – говорит заместитель министра финансов.

Как утверждает Минск, дорогая нефть лишит прибыли белорусские нефтеперерабатывающие заводы и поставит белорусских производителей в неравные условия с российскими, которым Москва компенсирует скачок расходов на энергоносители. Белорусские же предприятия лишатся энергетических льгот. В этом году на каждой тонне российской нефти Беларусь сэкономила $ 129. В сумме это дает более 2 миллиардов 300 миллионов. Правда, субсидии в виде дешевого газа и нефти Россия сокращает своему союзнику уже десять лет подряд. Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари» объясняет:

«Белорусская экономическая модель долгое время базировалась на газовых скидках. В настоящем виде она очень сильно зависит от скидок на нефть. И, к сожалению, за эти годы ничего не сделано для диверсификации структуры экономики».


Даже если налоговый маневр действительно будет стоить Беларуси 3% ВВП ежегодно, Минск не выйдет из союза с Россией – считают политологи.

«Я думаю, что это попытка шантажа, попытка оказать давление на Москву, чтобы она пошла на уступки в очень важном вопросе, – вопросы компенсации за налоговый маневр», – рассуждает политолог Валерий Карбалевич.

Россия предложила свою схему компенсации. Она хочет ежегодно переводить деньги напрямую в белорусский бюджет. Но эта схема совсем не устраивает власти Беларуси. Прямые дотации создают Минску имидж нахлебника и дают Москве возможность нажать на власти Беларуси.

«Если это будут межбюджетные трансферты, которые будут перечисляться Россией и, скорее всего, частями, то, теоретически, если поведение Минска не понравятся Москве, она в любой момент может эти выплаты поставить на паузу», – добавляет Вадим Иосуб.

Беларусь хочет, чтобы цены на нефть для нее оставались льготными – то есть ниже, чем в России. Такой схемы могут не понять российские граждане. Кроме того, она может превратить Беларусь в прибыльный, но не совсем легальный оффшор. Компромисс будет найден – уверены эксперты. Но этот компромисс, как уже не раз случалось, может дать начало новым «дружественным» конфликтам.


 
Теги: Минск
 
 
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Минск пригрозил Кремлю «белэкзитом». О возможности выхода Беларуси из Евразийского экономического союза заявил заместитель министра финансов Беларуси. Что не...
 
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