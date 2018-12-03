Какой темп экономического роста нужен Беларуси, чтобы догнать Чехию и Словакию?

записке старшего научного сотрудника Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрия Крука «Ориентируясь на лидеров ЦВЕ: какой темп роста нужен Беларуси?». Об этом идет речь в аналитическойстаршего научного сотрудника Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрия Крука «Ориентируясь на лидеров ЦВЕ: какой темп роста нужен Беларуси?».





Данная аналитическая записка посвящена перспективам экономического роста Беларуси в региональном контексте. Такой анализ подразумевает, что относительный уровень благосостояния, то есть уровень, сравнимый с другими странами, является одним из лучших ориентиров для оценки экономического успеха страны. В качестве эталона для оценки перспектив роста в Беларуси определены, в первую очередь, Чехия и Словакия, которые, будучи схожими с Беларусью по многим фундаментальным характеристикам, являются одними из лидеров по уровню реального благосостояния в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ).





Эти страны сопоставимы с Беларусью по концептуальным характеристикам: размер страны, количество населения, качественные (например, индекс развития человеческого потенциала и т.п.) и демографические характеристики населения, сопоставимость в структуре экономике1, географическая близость.









Рассинхронизация





Как отмечается в работе, после периода относительно синхронного роста (1995-2007 годы) в рассматриваемых странах, примерно с 2008 года рост в Беларуси «рассинхронизировался» и его динамика стала заметно отличаться от закономерностей роста в других странах Центральной и Восточной Европы. Отличия в период 2008-2011 годы во многом были связаны с различной реакцией и последствиями глобального кризиса 2008 года. В этот период белорусские темпы роста превышали «типовые» для стран ЦВЕ. В период примерно с 2012 года сформировалась обратная тенденция: экономики стран ЦВЕ вернулись к уверенному и устойчивому росту, тогда как в Беларуси становилась все более очевидной системность проблемы ослабленного роста. Наиболее ярко тенденция отставания роста Беларуси от рассматриваемых стран проявилось в последние годы (2014-2017 годы).





В динамике относительного уровня реального благосостояния Беларуси наметился излом: после долгого периода его роста (1995-2012, по отношению к лидерам) произошло сперва его замедление, а впоследствии (2014-2017 годы) сокращение. На сегодняшний день реальное благосостояние Беларуси в отношении рассматриваемых стран откатилось на уровень 2007-2008 годов. Причиной этого является слабый экономический рост в Беларуси.





Достижение текущего уровня





«Достижение уровня реального благосостояния равного нынешнему в странах ЦВЕ (равного уровню 2017 года, то есть, без учета будущего роста в этих странах) уже является сложной задачей для Беларуси, решение которой займет длительный период. Например, для того, чтобы Беларуси достичь нынешнего (2017 г.) уровня реального благосостояния Словакии необходим среднегодовой темп прироста в 11.3% в течение 5 лет или же 5.6% в течение 10 лет», - говорится в аналитической записке.





При этом Дмитрий Крук отмечает, что при экономическом росте в Беларуси в среднем на 2% ежегодно для достижения нынешнего (2017 г.) уровня реального благосостояния Словакии потребуется 28 лет, тогда как при среднегодовом росте на 7% подобная задача может быть решена за 8 лет.









Достижение перспективного уровня





Однако, согласно сценарию, заложенном в Прогнозе развития мировой экономики МВФ, относительный уровень реального благосостояния Беларуси в ближайшие 5 лет к большинству из рассматриваемых стран продолжит плавно снижаться.





Автор аналитики убежден, что консервация низкого относительного уровня реального благосостояния – угроза для перспектив развития Беларуси. А с учетом будущего роста благосостояния в странах ЦВЕ, задача устранения разрыва для Беларуси усложняется и обусловливает необходимость поддержания высоких темпов роста на протяжении десятилетий.





В соответствии с долгосрочными прогнозами, к концу 2020-х годов в большинстве из рассматриваемых стран ЦВЕ реальное благосостояние возрастет примерно на 50% относительно уровня 2017 года, а к 2050 году удвоится.





В результате, чтобы догнать по уровню реального благосостояния Словакию к 2030 году (с учетом прогноза ОЭСР по росту в этой стране), в течение 2018-2030 годов среднегодовой темп прироста в Беларуси должен составлять 7.6%. Чтобы разрыв в благосостоянии со Словакией был ликвидирован к 2040 году, среднегодовой темп прироста в Беларуси (в 2018-2040 годах) должен составлять 5.2%, а к 2050 году - 4.1% (в 2018- 2050 годах).





В то же время при среднегодовом росте экономики в Беларуси в 2% в год страна не сможет ликвидировать разрыв в благосостоянии со странами ЦВЕ. Исключение составляет Польша, с которой разрыв может быть устранен за 246 лет. Однако при среднегодовом росте белорусской экономики в 5% этот разрыв, например, по сравнению со Словакией может быть ликвидирован за 21 год.





«Компромиссом между реальностью и экономическими амбициями для Беларуси можно назвать задачу достижения страной нынешнего уровня (2017 г.) реального благосостояния Словакии и Чехии примерно через 10-12 лет, а к 2040 году устранение разрыва благосостояния с этими странами. Такая формулировка эквивалентна задаче обеспечить средний темп прироста в ближайшие 10-12 лет около 6% в год, а в среднем за период 2018-2040 гг. около 5% в год», - полагает Дмитрий Крук.



