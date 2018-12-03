"Золотой мяч" впервые за 10 лет получил не Роналду или Месси

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Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018.

В уходящем году Лука помог своему клубу добыть 3-й Кубок чемпионов подряд, а также вывел свою сборную в финал ЧМ-2018, что стало лучшим результатом хорватов за всю историю мундиалей. По итогам обоих турниров он признавался лучшим игроком соревнований.





Отметим, что Модрич стал первым, с 2008-го года, кто сумел обойти в голосовании Криштиану Роналду и Лионеля Месси.





Напомним, что лучшим молодым футболистом стал Килиан Мбаппе, а “королевой” женского футбола в этом году стала Ада Хегенберг.