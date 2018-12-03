Конфликт на Азове: Украина готовит иск в суд ООН

"Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Этот файл уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", − отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом, а российские военные совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь.

Президент напомнил, что Европейский суд по правам человека потребовал от России предоставить информацию об украинских моряках.

"Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила", − указал Порошенко.









Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.





Москва назвала действия Украины в Керченском проливе "провокационными". Киев подчеркнул, что РФ осуществила акт агрессии против Украины в нейтральных водах.