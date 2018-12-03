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Конфликт на Азове: Украина готовит иск в суд ООН

04.12.2018 08:08 — Разное | Партизан  
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Киев готовит иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии РФ в Азовском море, заявил Петр Порошенко.


Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН в связи с действиями России в Керченском проливе. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Этот файл уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", − отметил глава государства.
 
Он также подчеркнул, что украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом, а российские военные совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь.
 
Президент напомнил, что Европейский суд по правам человека потребовал от России предоставить информацию об украинских моряках.
 
"Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила", − указал Порошенко.


Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. 

Москва назвала действия Украины в Керченском проливе "провокационными". Киев подчеркнул, что РФ осуществила акт агрессии против Украины в нейтральных водах.

 
 
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Киев готовит иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии РФ в Азовском море, заявил Петр Порошенко.
 
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