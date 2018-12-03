|
Витебская таможня пресекла 20 тонн лосося, который контрабандой везли в Россию
Витебская таможня остановила 20 тонн рыбной продукции, которую контрабандой везли в Россию, сообщает
Фуру "Scania" таможенники остановили недалеко от белорусско-российской границы. Водитель подал документы, согласно которым в грузовом отсеке перевозилась партия керамической плитки, передает
Однако во время осмотра оказалось, что в машине было только три коробки с керамической плиткой. Во всех остальных перевозились мороженые хребты и брюшки лосося, запрещённые к ввозу в Россию.
Вес рыбной продукции, на которую не было сопроводительных документов, составил около 20 тонн. По предварительной оценке, стоимость контрабанды — более 66 тысяч рублей.
Товар задержан. Согласно закону, штраф может составить до 50% от стоимости товара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебская таможня остановила 20 тонн рыбной продукции, которую контрабандой везли в Россию, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)