Витебская таможня пресекла 20 тонн лосося, который контрабандой везли в Россию

"Еврорадио" . Фуру "Scania" таможенники остановили недалеко от белорусско-российской границы. Водитель подал документы, согласно которым в грузовом отсеке перевозилась партия керамической плитки, передает





Однако во время осмотра оказалось, что в машине было только три коробки с керамической плиткой. Во всех остальных перевозились мороженые хребты и брюшки лосося, запрещённые к ввозу в Россию.









Вес рыбной продукции, на которую не было сопроводительных документов, составил около 20 тонн. По предварительной оценке, стоимость контрабанды — более 66 тысяч рублей.





Товар задержан. Согласно закону, штраф может составить до 50% от стоимости товара.