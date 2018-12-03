﻿ Витебская таможня пресекла 20 тонн лосося, который контрабандой везли в Россию. 21.by
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Витебская таможня пресекла 20 тонн лосося, который контрабандой везли в Россию

04.12.2018 07:59 — Разное | Партизан  
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Витебская таможня остановила 20 тонн рыбной продукции, которую контрабандой везли в Россию, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.

Фуру "Scania" таможенники остановили недалеко от белорусско-российской границы. Водитель подал документы, согласно которым в грузовом отсеке перевозилась партия керамической плитки, передает "Еврорадио".

Однако во время осмотра оказалось, что в машине было только три коробки с керамической плиткой. Во всех остальных перевозились мороженые хребты и брюшки лосося, запрещённые к ввозу в Россию.


Вес рыбной продукции, на которую не было сопроводительных документов, составил около 20 тонн. По предварительной оценке, стоимость контрабанды — более 66 тысяч рублей.

Товар задержан. Согласно закону, штраф может составить до 50% от стоимости товара.

 
 
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Витебская таможня остановила 20 тонн рыбной продукции, которую контрабандой везли в Россию, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.
 
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