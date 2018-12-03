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На новогодние гирлянды в Орше потратят более 30 тысяч евро
Коммунальное хозяйство Орши объявила тендер на закупку уличных светодиодных гирлянд и завес.
Фото: pixabay.com
Общая стоимость тендера — 73 600 рублей (чуть более 30 тысяч евро), пишут
"Оршакомхоз "планирует купить световые завесы "Дождь" различных размеров, светодиодные гирлянды "Шарики" и "Бахрома", а также 2,6 километра светодиодного дюралайта. Иллюминация оплачивается из местного бюджета и должна быть поставлена в Оршу в этом месяце.
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Коммунальное хозяйство Орши объявила тендер на закупку уличных светодиодных гирлянд и завес.
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