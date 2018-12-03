﻿ На новогодние гирлянды в Орше потратят более 30 тысяч евро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На новогодние гирлянды в Орше потратят более 30 тысяч евро

04.12.2018 07:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Коммунальное хозяйство Орши объявила тендер на закупку уличных светодиодных гирлянд и завес.


Фото: pixabay.com

Общая стоимость тендера — 73 600 рублей (чуть более 30 тысяч евро), пишут "Народныя навіны Віцебска".

"Оршакомхоз "планирует купить световые завесы "Дождь" различных размеров, светодиодные гирлянды "Шарики" и "Бахрома", а также 2,6 километра светодиодного дюралайта. Иллюминация оплачивается из местного бюджета и должна быть поставлена в Оршу в этом месяце.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальное хозяйство Орши объявила тендер на закупку уличных светодиодных гирлянд и завес.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кому кинотеатр за 147 рублей? В Гомеле задешево пытаются продать «Юбилейный»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика