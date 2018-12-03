На новогодние гирлянды в Орше потратят более 30 тысяч евро

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"Народныя навіны Віцебска" . Общая стоимость тендера — 73 600 рублей (чуть более 30 тысяч евро), пишут





"Оршакомхоз "планирует купить световые завесы "Дождь" различных размеров, светодиодные гирлянды "Шарики" и "Бахрома", а также 2,6 километра светодиодного дюралайта. Иллюминация оплачивается из местного бюджета и должна быть поставлена в Оршу в этом месяце.