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Новый пауэрбанк Xiaomi на 20 000 мАч оценили в 29 долларов
Компания Xiaomi представила в Китае внешний аккумулятор ZMI Aura емкостью в 20 000 мАч. Об этом
Кроме внушительного объема устройство может похвастаться усовершенствованной технологией быстрой зарядки подключаемых гаджетов на 27 Вт — предыдущие модели производителя, как правило, поддерживали зарядку только на 18 Вт. Отмечается, что корпус внешнего аккумулятора выполнен из экологически чистого пластика, а поверхность — матовая.
ZMI Aura оснастили LED-индикатором, сообщающим об уровне оставшегося заряда, а также несколькими USB-портами для одновременного подключения нескольких внешних устройств. Восполнять заряд самого пауэрбанка можно как через micro-USB, так и с помощью USB Type-C.
Продажи Xiaomi ZMI Aura в Китае стартуют с завтрашнего дня.
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Продажи аппарата в Китае стартуют с завтрашнего дня.
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