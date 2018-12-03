Новый пауэрбанк Xiaomi на 20 000 мАч оценили в 29 долларов

Компания Xiaomi представила в Китае внешний аккумулятор ZMI Aura емкостью в 20 000 мАч. Об этом пишет Gizmochina.



Фото: Gizmochina

Кроме внушительного объема устройство может похвастаться усовершенствованной технологией быстрой зарядки подключаемых гаджетов на 27 Вт — предыдущие модели производителя, как правило, поддерживали зарядку только на 18 Вт. Отмечается, что корпус внешнего аккумулятора выполнен из экологически чистого пластика, а поверхность — матовая.

ZMI Aura оснастили LED-индикатором, сообщающим об уровне оставшегося заряда, а также несколькими USB-портами для одновременного подключения нескольких внешних устройств. Восполнять заряд самого пауэрбанка можно как через micro-USB, так и с помощью USB Type-C.

Продажи Xiaomi ZMI Aura в Китае стартуют с завтрашнего дня.