ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина заявляет о подготовке новых санкций против России

04.12.2018 09:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Украина заявляет о подготовке новых санкций против России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что подготовил предложения по введению новых санкций против России.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ICTV, пишут РИА Новости.

Он отметил, что передал соответствующее письмо на рассмотрение президента Петра Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову.

По мнению Луценко, Киев должен применить "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры" из-за инцидента в Керченском проливе. В частности, он предложил заблокировать активы российских представителей на территории Украины "до полной деоккупации страны".

Луценко заявил, что необходимо рассмотреть вопрос введения санкций против российских физических и юридических лиц, поскольку "в некоторых сферах они имеют монополию" на Украине.

"Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране", — резюмировал он.

Ограничения для кораблей

Кроме того, о возможных санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе рассказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, прибывший в Брюссель для участия в переговорах в НАТО.

В частности, дипломат предложил запретить российским кораблям заходить в европейские порты. По его мнению, ограничения также следует ввести в отношении тех, кто руководил пограничниками.

При этом он выразил сожаление, что введение санкций не популярно в Брюсселе и нескольких европейских столицах.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что подготовил предложения по введению новых санкций против России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики назвали продукты, ускоряющие старение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика