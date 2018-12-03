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Михалок выпустил новый клип, который снимали в «Каньоне дьявола». Посмотрите его прямо сейчас

04.12.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Сергей Михалок презентовал клип на песню «Ронин» — второй ролик из альбома DREZDEN. Напомним, это новый проект музыканта, который он анонсировал в сентябре этого года.

Режиссером клипа стал известный украинский фотограф Сергей Сараханов. Это не первая его режиссерская работа. Раньше он создавал проекты для брендов и видео для различных артистов, среди которых — клип Джамалы «Я люблю тебя». Оператор клипа — Степан Клим, сценарист — Максим Прозоровский, гаффер — Никола Булавский.

— Идея клипа родилась после общения с Сергеем Михалком, — расскказывает Сергей Сараханов. — Мы довольно много с ним разговаривали о значении слова ронин. Понятное дело, что снимать историю о средневековой Японии было бы достаточно сложно. Поэтому было принято решение двигаться по пути метафоры. Поскольку и Сергей, и я любим книги Нила Геймана, Нила Стивенсона, Филиппа Киндреда Дика и прочих фантастов, описывающих эпоху киберпанка, было желание создать ретро-футуристический сюжет. И при этом — связать это с современным миром. Пазл сложился, когда пришла идея с виртуальной реальностью".

Съемки проходили в Актовском каньоне (Николаевская область) или, как его называют местные — Каньон дьявола. Красивая скалистая местность посреди равнины, рядом — известняково-меловой карьер, где была снята часть кадров, белые марсианские пейзажи. Видео снимали в октябре, Михалку пришлось искупаться в холодной осенней воде.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня - презентация второго клипа из альбома DREZDEN на песню «Ронин».
 
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