исчез китайский профессор, который редактировал ДНК детей

Китайский ученый Хэ Цзянькуй стал героем новостей на прошлой неделе, когда заявил, что ему удалось отредактировать геном младенцев и добиться рождения первых в мире генетически модифицированных детей. Сейчас китайские СМИ сообщили о том, что его местонахождение неизвестно.



Изображение: The He Lab / youtube.com

В последний раз на публике Хэ Цзянькуй появлялся в среду 28 ноября. Тогда он выступил на саммите по редактированию генома человека в Университете Гонконга. Профессор рассказал , что девочки-близнецы, известные как Лулу и Нана, родились нормальными и здоровыми.

На следующий день Министерство здравоохранения Китая запретило эксперименты с людьми в области генной модификации, назвав такие опыты «чрезвычайно отвратительными» и «грубым нарушением врачебной этики», противоречащим китайским законам.

Газета South China Morning Post пишет, что сейчас местоположение профессора неизвестно. В китайских СМИ появились слухи о том, что его поместили под домашний арест.

Пресс-секретарь Южного университета науки и техники в Шэньчжэне назвала неверной информацию о том, что ученого задержали. «Сейчас ничью информацию нельзя назвать точной, только официальную», — сказала она. На остальные вопросы она отказалась ответить и не сообщила, где находится профессор.

Ранее университет, при котором числится профессор, открестился от причастности к эксперименту. В учреждении заявили , что Хэ Цзянькуй находится в неоплачиваемом отпуске еще с февраля текущего года, его опыты с эмбрионами совершенно точно не проходили на территории университета или в оплаченные университетские часы, и о них ничего не было известно ни руководству вуза, ни администрации факультета биологии.

South China Morning Post отмечает, что в некоторых кругах профессора прозвали «китайским Франкенштейном» по аналогии с литературным персонажем, который создал живое существо из мертвой материи.

Эксперименты Хэ Цзянькуя вызвали вопросы у множества его коллег. Более 100 авторитетных ученых, преимущественно из Китая, подписали открытое письмо, резко осуждающее якобы проведенный эксперимент. Там говорится, что использование технологии CRISPR-Cas9 для редактирования генома человека является «рискованным, неоправданным и наносящим вред репутации и развитию китайского биомедицинского сообщества».