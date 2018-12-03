В Светлогорске четырехлетний ребенок выпал с балкона шестого этажа

Происшествие случилось вечером 3 декабря. Ребенка, который лежал на земле, заметили прохожие и вызвали милицию и скорую помощь, сообщают «Светлагорскія навіны».

По предварительным данным, мальчика оставили под присмотром родственников. Когда тетя отлучилась, ребенок открыл дверь, вышел на балкон и упал.

Мальчик жив, врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое.

Источник: gp.by

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