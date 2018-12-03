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В Светлогорске четырехлетний ребенок выпал с балкона шестого этажа
04.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Происшествие случилось вечером 3 декабря. Ребенка, который лежал на земле, заметили прохожие и вызвали милицию и скорую помощь, сообщают «Светлагорскія навіны».
По предварительным данным, мальчика оставили под присмотром родственников. Когда тетя отлучилась, ребенок открыл дверь, вышел на балкон и упал.
Мальчик жив, врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое.
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Происшествие случилось вечером 3 декабря. Ребенка, который лежал на земле, заметили прохожие и вызвали милицию и скорую помощь, сообщают «Светлагорскія...
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