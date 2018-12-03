В Жлобине в декабре состоится фестиваль афганской песни «Время выбрало нас»

Совсем скоро в стенах городского центра культуры Жлобинщина примет у себя традиционный фестиваль афганской песни «Время выбрало нас».

Нынешний год станет для мероприятия юбилейным: гости и друзья соберутся здесь в 20-й раз. И вновь география участников – не только все районы Гомельской области, но и другие регионы, а также соседние страны.

В первый день, 14 декабря в 15.00, состоится конкурсная программа. А вот уже во второй, 15 декабря в 13.00, на гала-концерте «Снова фестиваль собрал друзей» выступят обладатели Гранпри разных лет, призёры, а также гости.

Фото из архива газеты "Новы дзень".





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