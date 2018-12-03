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В Жлобине в декабре состоится фестиваль афганской песни «Время выбрало нас»
04.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Совсем скоро в стенах городского центра культуры Жлобинщина примет у себя традиционный фестиваль афганской песни «Время выбрало нас».
Нынешний год станет для мероприятия юбилейным: гости и друзья соберутся здесь в 20-й раз. И вновь география участников – не только все районы Гомельской области, но и другие регионы, а также соседние страны.
В первый день, 14 декабря в 15.00, состоится конкурсная программа. А вот уже во второй, 15 декабря в 13.00, на гала-концерте «Снова фестиваль собрал друзей» выступят обладатели Гранпри разных лет, призёры, а также гости.
Фото из архива газеты "Новы дзень".
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Совсем скоро в стенах городского центра культуры Жлобинщина примет у себя традиционный фестиваль афганской песни «Время выбрало нас». Нынешний год...
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