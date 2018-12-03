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Заключительный этап акции «Не прожигай свою жизнь!» на Лоевщине

04.12.2018 — Разное | Лоевский край  
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Заключительный этап акции «Не прожигай свою жизнь!» на ЛоевщинеВ рамках финального этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!», направленной на предупреждение гибели людей от неосторожного обращения с огнём при курении, работники Лоевского районного отдела по ЧС совместно с активистами Белорусского республиканского союза молодежи, а также с представителями Белорусской государственной страховой организации провели тематическое мероприятие на центральном рынке Лоева. С покупателями и предпринимателями были проведены краткие, но очень важные тематические беседы об опасности курения, в том числе в постели в состоянии алкогольного опьянения с приведением конкретных примеров. Всем участникам рассказали о пользе автономного пожарного извещателя, предложили услуги страхования имущества и вручили памятки «Не прожигай свою жизнь». А тем, кто курит, предлагалось обезопасить свою жизнь и жизнь своих близких путём обмена сигареты на конфету.

Лоевский РОЧС.

 
 
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В рамках финального этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!», направленной на предупреждение гибели людей от неосторожного обращения с огнём при...
 
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