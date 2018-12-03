Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию по вопросам обеспечения организациями Гомельской области обоснованности расчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги, предъявляемые населению, и порядка рассмотрения обращений граждан по данным вопросам.

Горячая линия состоится 7 декабря с 10-00 до 11-30 по телефону в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-91.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На связи с лоевчанами представитель КГК Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию по вопросам обеспечения организациями Гомельской области обоснованности расчетов...