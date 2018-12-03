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Выездные личные приемы руководством Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

04.12.2018 — Разное | Лоевский край  
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Выездные личные приемы руководством Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь5 декабря 2018 года с 11.00 до 13.00 заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Старовойтов Игорь Григорьевич проведет выездной личный прием на базе администрации Железнодорожного района города Гомеля по адресу: г.Гомель, пр.Победы, д.19, кабинет 211.
Телефон для предварительной записи на прием: (80232) 33-99-53.
Предварительная запись заканчивается 4 декабря 2018 года в 17.30.

7 декабря 2018 года с 11.00 до 13.00 первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Лобович Андрей Валентинович проведет выездной личный прием на базе Лоевского районного исполнительного комитета по адресу: г.п.Лоев, ул.Ленина, д.2, кабинет 2.10.
Телефоны для предварительной записи на прием: (802347) 4-22-10, (802347) 4-02-37.
Предварительная запись заканчивается 6 декабря 2018 года в 17.30.

 
Теги: Гомель
 
 
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5 декабря 2018 года с 11.00 до 13.00 заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Старовойтов Игорь Григорьевич проведет выездной личный прием на...
 
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