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«АвтоВАЗ» отзывает «Приору», «Калину» и «Гранту» из-за проблем с рулем
04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» срочно отзывает более полутора тысяч автомобилей. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал.
Отзыву подлежат модели «Lada Priora», «Lada Kalina» и «Lada Granta», проданные с апреля 2018 года до настоящего времени. Концерн выявил нарушения в комплектации рулевого колеса и неисправности в модуле подушки безопасности моделей.
Все машины, подлежащие отзыву, владельцам предлагают привезти в ближайший официальный дилерский центр. Специалисты проверят работу систем и при необходимости заменят руль. Замены проведут за счет производителя.
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» срочно отзывает более полутора тысяч автомобилей. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал. Отзыву...
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