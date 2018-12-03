﻿ «АвтоВАЗ» отзывает «Приору», «Калину» и «Гранту» из-за проблем с рулем. 21.by
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«АвтоВАЗ» отзывает «Приору», «Калину» и «Гранту» из-за проблем с рулем

04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» срочно отзывает более полутора тысяч автомобилей. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Отзыву подлежат модели «Lada Priora», «Lada Kalina» и «Lada Granta», проданные с апреля 2018 года до настоящего времени. Концерн выявил нарушения в комплектации рулевого колеса и неисправности в модуле подушки безопасности моделей.

Все машины, подлежащие отзыву, владельцам предлагают привезти в ближайший официальный дилерский центр. Специалисты проверят работу систем и при необходимости заменят руль. Замены проведут за счет производителя.

 
 
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» срочно отзывает более полутора тысяч автомобилей. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал. Отзыву...
 
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