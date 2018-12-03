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Ярмарка инновационных идей Smart patent — 2018 открывается в Минске

04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Ярмарка инновационных идей Smart patent — 2018 сегодня торжественно открывается в Минске: в течение двух дней во Дворце искусства будут презентованы лучшие новаторские идеи и разработки отечественных компаний и групп, состоятся семинары, молодежный научный форум, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Практико-ориентированное мероприятие для молодых команд и крупных компаний познакомит с интересными предложениями в различных сферах: медицина, промышленные технологии, химия и наука о Земле, энергетика, информационные технологии, биотехнологии. Оно привлечет также представителей отраслевых министерств и ведомств, технопарки, банки, иностранных партнеров из России и Украины, которые продемонстрируют проекты в области технологий очистки высококонцентрированных сточных вод деревообрабатывающей промышленности, альтернативной автономной энергетики и настольные игры с дополненной реальностью.

«Для представления на выставке было подано свыше 100 заявок. И 485 научных докладов направлено молодыми учеными, студентами и школьниками для участия в секционных заседаниях и научных конференциях. В конкурсе стартапов участвует 15 проектов», — отметили организаторы.

 
Теги: Минск
 
 
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Ярмарка инновационных идей Smart patent — 2018 сегодня торжественно открывается в Минске: в течение двух дней во Дворце искусства будут презентованы лучшие...
 
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