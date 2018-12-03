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Совмин скорректировал положение о порядке взимания платы за проезд по платным дорогам

04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Постановлением Совета Министров №864 от 30 ноября 2018 года внесены коррективы в положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Так, введены нормы о перечислении в республиканский бюджет внесенной залоговой стоимости устройства электронной оплаты и остатка средств предоплаты на нем в случаях, когда указанные средства в соответствии с положением не подлежат возврату пользователям автомобильных дорог (при повреждении устройства, его невозврате, а также невостребовании неиспользованной предоплаты в течение трех лет с момента последней операции).

Кроме того, согласно документу, с 1 декабря введена плата за проезд по трем новым участкам автомобильных дорог: М6/Е28 МинскГродно — граница Республики Польша (Брузги) (от 57-го до 134-го км и от 196-го до 212-го км), а также Р28 Минск — Молодечно — Нарочь (от 12-го до 32-го км).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Постановлением Совета Министров №864 от 30 ноября 2018 года внесены коррективы в положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным...
 
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