Совмин скорректировал положение о порядке взимания платы за проезд по платным дорогам

Постановлением Совета Министров №864 от 30 ноября 2018 года внесены коррективы в положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Так, введены нормы о перечислении в республиканский бюджет внесенной залоговой стоимости устройства электронной оплаты и остатка средств предоплаты на нем в случаях, когда указанные средства в соответствии с положением не подлежат возврату пользователям автомобильных дорог (при повреждении устройства, его невозврате, а также невостребовании неиспользованной предоплаты в течение трех лет с момента последней операции).

Кроме того, согласно документу, с 1 декабря введена плата за проезд по трем новым участкам автомобильных дорог: М6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги) (от 57-го до 134-го км и от 196-го до 212-го км), а также Р28 Минск — Молодечно — Нарочь (от 12-го до 32-го км).