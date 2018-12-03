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Заключенные в Болгарии нашли клад
04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
В Болгарии заключенные тюрьмы города Плевна в ходе работ выкопали клад времен Османской империи. Об этом сообщает The History Blog.
Монеты в двух больших горшках были спрятаны примерно в ХIX веке. Обнаружено 7 046 монет весом более 8 кг.
Основная часть клада — монеты акче: деньги Османской империи до 1687 года. Монеты относятся к разным историческим эпохам и, вероятно, собирали их на протяжении многих лет.
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В Болгарии заключенные тюрьмы города Плевна в ходе работ выкопали клад времен Османской империи. Об этом сообщает The History Blog. Монеты в двух больших горшках были...
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