22 миллиона долларов. Самым богатым блогером стал семилетний мальчик

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За 2018 год семилетний мальчик Райан заработал в YouTube на обзорах игрушек баснословную сумму.

Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров составил журнал Forbes. Лидером стал автор канала Ryan Toys Review: за 2018 год его заработок составил 22 млн долларов. Родители мальчика снимают ролики, когда тот распаковывает и играет с новыми игрушками. Число подписчиков канала составляет 17,3 млн человек, пишет РБК.



Вторую строку рейтинга занял канал американского актера Джейка Пола (21,5 млн долларов), где тот выкладывает клипы и пранки, третье - канал Dude Perfect, на котором размещают ролики со спортивными трюками пятеро молодых людей (20 млн долларов).

На четвертом месте - британский геймер Дэниел Миддлтон с его игровыми обзорами, на пятом - стилист и певец Джеффри Стар с обзорами косметики и одежды, пишет «Коммерсантъ» .