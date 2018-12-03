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22 миллиона долларов. Самым богатым блогером стал семилетний мальчик
04.12.2018 10:42 — Разное | Ежедневник
фото: lenta.ru
За 2018 год семилетний мальчик Райан заработал в YouTube на обзорах игрушек баснословную сумму.
Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров составил журнал Forbes. Лидером стал автор канала Ryan Toys Review: за 2018 год его заработок составил 22 млн долларов. Родители мальчика снимают ролики, когда тот распаковывает и играет с новыми игрушками. Число подписчиков канала составляет 17,3 млн человек, пишет РБК.
На четвертом месте - британский геймер Дэниел Миддлтон с его игровыми обзорами, на пятом - стилист и певец Джеффри Стар с обзорами косметики и одежды, пишет
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За 2018 год семилетний мальчик Райан заработал в YouTube на обзорах игрушек баснословную сумму.
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