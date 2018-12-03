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«Для врача важен опыт, а он приходит с годами и желанием работать»

04.12.2018 10:46 — Разное | Аргументы и факты  
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«Для врача важен опыт, а он приходит с годами и желанием работать»
АиФ

Человеколюбие - одно из главных качеств, необходимых тем, кто выбрал профессию лечить людей. Но оно наблюдается далеко не у всех романтически настроенных молодых людей, идущих в медицину. Именно у них вызывают раздражение пациенты со своими вопросами и проблемами.

«Для врача важен опыт, а он приходит с годами и желанием работать» Как так получается, что минералка стоит дороже молока?

Работа становится не в радость и превращается в рутину. Уважение или разочарование появляются после первых минут общения с врачом. От взаимопонимания зависит результат. Несколько лет назад я оказался на операционном столе в онкологическом диспансере Гомеля. Судьба благоволила ко мне и подарила встречу с врачом-хирургом от Бога. То, что он сделал для меня, - это высший пилотаж,  я буду благодарен ему всю жизнь. Но ведь сначала один врач уделил недостаточно внимания плохим анализам, другой не отправил на дополнительное обследование, пока явные признаки не указали на беду. Для врача важен опыт, а он приходит с годами и желанием работать над своим профессиональным уровнем. Каждый раз, приходя на работу, врач мысленно должен повторять клятву Гиппократа.

Виталий Иванович Макаренко, Гомель

 

 
Теги: Гомель
 
 
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АиФ Человеколюбие - одно из главных качеств, необходимых тем, кто выбрал профессию лечить людей. Но оно наблюдается...
 
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