В конце 2017 года гомельчанин Анатолий Ильенков купил домик в деревне. Выбирал такой, чтобы подальше от городской суеты. Но стремление к покою и умиротворению обернулось нервотрепкой и судами. Спустя полгода после новоселья работники «Энергосбыта» обнаружили на участке у Анатолия незаконно установленный электрический столб с фонарем. Нарушителем признали нового хозяина. Теперь ему нужно выплатить более 9 тысяч рублей.





На улице Полянки в деревне Михальки были расположены три осветительные опоры — № 4,6 и 12. Но, как теперь уже выяснилось, имеется и четвертая — № 16. До недавнего времени находилась она прямо во дворе одного из частных домов. Того самого, который год назад приобрел под дачу Анатолий. Как и когда там появился этот столб, сейчас никто уже и не вспомнит. Судя по отметкам, установили его в 1986 году. Вероятно, когда-то прежние хозяева просто не там поставили забор. Но кто теперь уже это докажет?

— Когда я приобретал дом, те, кто мне его продавал, рассказывали, что столб у них на участке был всегда, освещение на нем тоже, пользовались этим освещением они по мере необходимости — на опоре имелся даже специальный включатель, а если лампочка перегорала, то ее по заявке сельсовета меняли работники РЭС. Да меня этот вопрос особо и не волновал, освещением этим я не пользовался, хватало того, что над крыльцом, — рассказывает Анатолий.





Так и жил, пока в мае прошлого года ему не позвонили из «Энергосбыта»: предупредили, что приедут с проверкой. Приехали и огорошили — фонарь на столбе подключен самовольно, и теперь новому владельцу придется отвечать по закону.

23 мая 2018 года представителем энергосберегающей организации в присутствии хозяина была произведена проверка соблюдения установленного порядка использования электроэнергии. В ходе проверки был установлен факт нарушения правил электроснабжения, выразившийся в самовольном подключении к ВЛ-0,4кВ питающих проводов светильника для освещения двора жилого дома, минуя зарегистрированный прибор учета электрической энергии. По результатам поверки составлен акт о самовольном, безучетном потреблении электроэнергии (из определения судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда).

«Энергосбыт» насчитал сумму ущерба — 1512 рублей 57 копеек. Но если бы только это! Через некоторое время уже энергонадзор РУП «Гомельэнерго» выставил владельцу дома штраф за нарушение — в пятикратном размере суммы ущерба, то есть 7562 рубля. Итого теперь мужчине необходимо заплатить более 9 тысяч рублей.

В «Энергосбыте» уверяют: сумма эта взята не с потолка и ссылаются на «Инструкцию о порядке перерасчетов за потребленную электрическую энергию в случаях ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии». В основу документа заложен принцип расчета количества потребленной электрической энергии по пропускной способности сети присоединения, т.е. по номинальному току присоединенного проводника (кабеля) без учета величины присоединенной мощности электроприемников. И говорят: все начисленные суммы по нанесенному энергоснабжающей организации ущербу в случае уклонении абонента от доб­ровольной оплаты взыскиваются через суд. Кроме этого, за хищение электроэнергии предусмотрена административная ответственность — штраф в 5-кратном размере суммы причиненного ущерба.



Анатолий Ильенков

Только вот Анатолий не согласен с тем, что он что-то похитил у «Гомельэнерго».

— Фонарь я не устанавливал, он был там задолго до покупки мной дома. Договор со мной не заключали и — следовательно, ответственность за эту опору на меня не возлагали. Прежний хозяин заверил, что все законно, председатель сельсовета в суде подтвердила, что каждый раз давала заявку в РЭС на обслуживание этого столба, да и крепления на столбе были заводские — в магазине такие не купишь. Кстати, уже во время суда выяснилось, что опора находилась на моем участке незаконно, но откуда мне было знать это? Контролеры «Энергосбыта» до предъявления претензий посещали мой участок дважды — и ни разу ими не было сделано предписание, хоть не заметить на участке опору было невозможно. Мастер РЭС, кстати, наказан за это. Тем не менее, отвечать должен я, а не они!

— Вне зависимости от того, кто фактически произвел самовольное подключение, ответственность за содержание объекта недвижимости и находящегося на его территории самовольно подключенного источника потребления электроэнергии несет его собственник, — парировал в суде истец.

Апелляционная жалоба мужчины в судебную коллегию по гражданским делам областного суда также оставлена без удовлетворения.

…Пока готовился материал, из «Энергонадзора» Анатолию пришло постановление о прекращении административного дела. А это значит, что штраф в пятикратном размере суммы ущерба (7562 рубля) ему платить все-таки не придется.

«Опора и линия электропередачи находится на балансе филиала „Гомельские электрические сети“ и ответственность за ее техническое состояние и безопасную эксплуатацию несут работники Гомельского РЭС. Таким образом отсутствуют достоверные доказательства о факте установки и подключения Ильенковым А. И. светильника на опоре», — написано в документе.

Так что пока Анатолий остался должен «Энергосбыту» 1512 рублей 57 копеек — но собирается еще побороться.