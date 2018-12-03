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Грузинский балет LELO возвращается в Беларусь: 5 причин увидеть их шоу (и улететь в Батуми)
Что приходит в голову, когда мы слышим слово «Грузия»? Конечно, вино, песни и зажигательные танцы.
Древнейшая история танцевальной культуры Грузии
Грузинская хореография берет свое начало еще до нашей эры. Даже перед боем воины пели и танцевали. А сейчас народные танцы являются обязательным предметом в школах. Так что движение у этой нации в крови.
Название балета — LELO — также имеет свою историю и тесно связано с национальными традициями страны. В грузинском местечке Шухути многие века проводятся игры, похожие на регби. Жители Верхнего и Нижнего Шухути соревнуются в том, кто первый унесет 16-килограммовый мяч на свою сторону и положит его у моста, перекинутого через речку. Игра проводится в память о погибших во времена войны грузин с турками. Именно в селе Шухути в 1855 году произошло главное сражение, в котором грузины одержали победу; оно стало известно в истории как битва у Шухутперди. Так что можно сказать, «лело» — победная игра.
Эмоции, которые вы испытаете
Грузинский танец со своими молниеносными вращениями и акробатическими прыжками танцоров-мужчин на сцене любой зарубежной страны восхищает и заставляет стоя аплодировать даже самого привередливого зрителя. Ведь в нем собраны все те лучшие качества, что есть в грузинах: храбрость, мужество, самоотверженность, уважение к женщине, патриотизм. Национальный танец является бесценным сокровищем грузинского народа, прямым отражением характера, темперамента, чувств, традиций, украшение грузинского народного творчества.
Хореограф и солист грузинского балета LELO
Основатель, хореограф и солист LELO Гиви Кбилашвили родился и вырос в Тбилиси, окончил хореографическое училище имени Вахтанга Чибукиани. К своим 23 годам объехал с гастролями полмира, выступал с лучшими грузинскими ансамблями танца, среди которых ансамбль «Метехи», королевский национальный балет Грузии, ансамбль «Сухишвили». Гиви Кбилашвили признали и в Китае, где он выступал как солист большого театра Синьцзяна.
Молодой и талантливый хореограф много сделал и для белорусской культуры: среди его проектов «Джаз на языке танца», в котором он соединил два, казалось бы, несовместимых направления; белорусскому зрителю Гиви Кбилашвили известен и как хореограф-постановщик спектакля «Ромео и Джульетта» в театре СХТ.
Аутентичные танцы
В программе балета LELO — военные, аджарские, аристократичные и горные танцы, представляющие культуры разных социальных слоев и разных регионов страны. Некоторые танцы из горных регионов выглядят как настоящие битвы или соревнования смелости. А еще в репертуаре коллектива специальные номера фольклорных танцев в стиле модерн с национальным колоритом, духом и харизмой. Стиль балета LELO в умелом сочетании традиций с современным подходом к хореографии.
Публика увидит потрясающие аутентичные танцы, 20 ярчайших танцоров Грузии и 150 народных костюмов, и, конечно, сможет зарядиться солнечной грузинской энергетикой.
Возможность собрать чемоданы и улететь в Батуми сразу после концерта
В мире грузинская нация славится своим гостеприимством, душевным солнечным светом и сплоченностью. Представить свою национальную культуру в другой стране — это дело чести, поэтому белорусский тур балета LELO проходит при поддержке одной из крупнейших компаний Грузии — строительного холдинга ORBI Group. Эксклюзивный партнер разыграет на каждом из концертов замечательный приз — поездку в Батуми на двоих. Так что спешите за билетами и хорошим настроением.
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