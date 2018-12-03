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Под Минском гаишники стреляли по микроавтобусу, но он прорвался в столицу
Снимок из архива
Около 15 часов в понедельник, 3 декабря, он совершил ДТП возле села Маньковщина Воложинского района. С места уехал. Погоня за микроавтобусом началась на трассе Минск — Гродно, информирует
Еще до столицы гаишники пытались остановить микроавтобус, стреляли по колесам (по некоторым сведениям, в погоне участвовали четыре экипажа ГАИ). Однако злоумышленник сумел прорваться в Минск. Задержали его на Вязынской улице. У водителя выявили 2 промилле алкоголя. На мужчину составили три протокола. Свидетели говорят, что микроавтобус остановился после того, как столкнулся со столбом. Водитель разбил голову о лобовое стекло, его забирала "скорая".
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В Минске задержали нетрезвого водителя микроавтобуса.
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