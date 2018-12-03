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Под Минском гаишники стреляли по микроавтобусу, но он прорвался в столицу

04.12.2018 10:45 — Разное | UDF  
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Снимок из архива
В Минске задержали нетрезвого водителя микроавтобуса.

Около 15 часов в понедельник, 3 декабря, он совершил ДТП возле села Маньковщина Воложинского района. С места уехал. Погоня за микроавтобусом началась на трассе МинскГродно, информирует БЕЛТА со ссылкой на ГАИ.

Еще до столицы гаишники пытались остановить микроавтобус, стреляли по колесам (по некоторым сведениям, в погоне участвовали четыре экипажа ГАИ). Однако злоумышленник сумел прорваться в Минск. Задержали его на Вязынской улице. У водителя выявили 2 промилле алкоголя. На мужчину составили три протокола. Свидетели говорят, что микроавтобус остановился после того, как столкнулся со столбом. Водитель разбил голову о лобовое стекло, его забирала "скорая".

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске задержали нетрезвого водителя микроавтобуса.
 
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