Макей примет участие во встрече СМИД ОБСЕ

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Встреча будет проходить 6-7 декабря в Милане. В ходе мероприятия планируется обсудить широкий спектр вопросов в рамках трех измерений ОБСЕ: военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного.Ожидается, что министр иностранных дел Беларуси выступит на пленарном заседании СМИД ОБСЕ, а также проведет ряд двусторонних встреч.