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Макей примет участие во встрече СМИД ОБСЕ

04.12.2018 10:43 — Разное | UDF  
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Фото: sb.by
Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем примет участие в 25-й встрече Совета министров иностранных дел государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Встреча будет проходить 6-7 декабря в Милане. В ходе мероприятия планируется обсудить широкий спектр вопросов в рамках трех измерений ОБСЕ: военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного.

Ожидается, что министр иностранных дел Беларуси выступит на пленарном заседании СМИД ОБСЕ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

 
 
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Встреча будет проходить 6-7 декабря в Милане.
 
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