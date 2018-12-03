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Макей примет участие во встрече СМИД ОБСЕ
Фото: sb.by
Встреча будет проходить 6-7 декабря в Милане. В ходе мероприятия планируется обсудить широкий спектр вопросов в рамках трех измерений ОБСЕ: военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного.
Ожидается, что министр иностранных дел Беларуси выступит на пленарном заседании СМИД ОБСЕ, а также проведет ряд двусторонних встреч.
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Встреча будет проходить 6-7 декабря в Милане.
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