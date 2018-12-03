3 декабря на лунинецком участке трассы М10 столкнулись легковушка и большегруз, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ

42-летний житель Микашевичей на «жигулях» ехал по трассе М10 в направлении Гомеля. Во время движения он не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия — и легковушку занесло и вынесло под фуру на встречке.

В аварии погиб пассажир «жигулей», который ехал на переднем пассажирском сиденье. Водитель и второй пассажир легковушки госпитализированы.