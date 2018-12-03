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В Лунинецком районе "жигули" попали под фуру: один человек погиб, двое - в больнице
3 декабря на лунинецком участке трассы М10 столкнулись легковушка и большегруз,
42-летний житель Микашевичей на «жигулях» ехал по трассе М10 в направлении Гомеля. Во время движения он не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия — и легковушку занесло и вынесло под фуру на встречке.
В аварии погиб пассажир «жигулей», который ехал на переднем пассажирском сиденье. Водитель и второй пассажир легковушки госпитализированы.
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В аварии погиб пассажир "жигулей", который ехал на переднем пассажирском сиденье.
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