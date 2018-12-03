ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гонщики из Гродно разбили Ferrari 488 GT3 в цветах нацфлага на престижной гонке в Бахрейне

04.12.2018 10:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В выходные в Бахрейне прошли соревнования FIA GT Nations Cup, в которых приняли участие 36 пилотов из 18 стран. Под номером 17 на Ferrari 488 GT3 на трек выехали гродненцы. Александр Толканица-старший и Александр Толканица- младший сейчас живут в Австрии, но регистрируются на соревнованиях как белорусы, пишет «AвтоГродно».


Соревнования проходили под девизом «Гонка наций» — и гродненцы оклеили свою Ferrari в национальные цвета нашей страны.


Александр Толканица-старший и Александр Толканица-младший

Заезды проходили на современном гоночном треке, длина каждого круга составляла более 5 километров. Чтобы подготовиться к гонке, на протяжении нескольких дней пилоты участвовали в тренировочных заездах, а потом в квалификациях. Две решающие квалификации пилоты из Гродно прошли достойно: каждый раз оказывались в десятке сильнейших.


Старт главной гонке дали 1 декабря в 19.30. Поддерживать ребят отправились их друзья, в том числе и гродненцы. Болельщики рассказали: «Очень печально, что после старта на первом повороте был контакт с Porsche. Наша машина не смогла продолжить гонку, при ударе вырвало заднее правое колесо».

На этот раз пилоты выбыли из соревнований. Повреждения заметны на второй минуте видео:

В гонках команда активно участвует с 2010 года. За 9 лет спортсмены соревновались на Corvette, Ferrari 458 GT2, Ferrari 430 GT2 и даже Ligier JS P3, забрендированный «World of Tanks».


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные в Бахрейне прошли соревнования FIA GT Nations Cup, в которых приняли участие 36 пилотов из 18 стран. Под номером 17 на Ferrari 488 GT3 на трек выехали гродненцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заключенные в Болгарии нашли клад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика