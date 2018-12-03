Гонщики из Гродно разбили Ferrari 488 GT3 в цветах нацфлага на престижной гонке в Бахрейне

В выходные в Бахрейне прошли соревнования FIA GT Nations Cup, в которых приняли участие 36 пилотов из 18 стран. Под номером 17 на Ferrari 488 GT3 на трек выехали гродненцы. Александр Толканица-старший и Александр Толканица- младший сейчас живут в Австрии, но регистрируются на соревнованиях как белорусы, пишет « AвтоГродно ».





Соревнования проходили под девизом «Гонка наций» — и гродненцы оклеили свою Ferrari в национальные цвета нашей страны.



Александр Толканица-старший и Александр Толканица-младший

Заезды проходили на современном гоночном треке, длина каждого круга составляла более 5 километров. Чтобы подготовиться к гонке, на протяжении нескольких дней пилоты участвовали в тренировочных заездах, а потом в квалификациях. Две решающие квалификации пилоты из Гродно прошли достойно: каждый раз оказывались в десятке сильнейших.





Старт главной гонке дали 1 декабря в 19.30. Поддерживать ребят отправились их друзья, в том числе и гродненцы. Болельщики рассказали: «Очень печально, что после старта на первом повороте был контакт с Porsche. Наша машина не смогла продолжить гонку, при ударе вырвало заднее правое колесо».

На этот раз пилоты выбыли из соревнований. Повреждения заметны на второй минуте видео:

В гонках команда активно участвует с 2010 года. За 9 лет спортсмены соревновались на Corvette, Ferrari 458 GT2, Ferrari 430 GT2 и даже Ligier JS P3, забрендированный «World of Tanks».



