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Селище котомочников. Откуда могло пойти название «Хотимск»?

04.12.2018 11:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Селище котомочников. Откуда могло пойти название «Хотимск»?
Ныне живет Хотимск на Беседи-реке обычной жизнью малого города. © / АиФ

Была Кунья-река для людей из тутошнего селища кормилицей. Рыбы в ней - ловить не переловить. В лесах зверя не считано. Но было здесь и то, за чем купцы даже из дальних земель приходили.

БРАНЬ КНЯЗЕЙ

Товары всякие на мясо, в дыму выдержанное, рыбу, на солнце высушенную, меха да кожи меняли. Но чаще всего спрашивали туеса, короба, пестери из бересты или лыка, лозы, котомы из мочала. Во всё это товары хорошо было укладывать да возить в сохранности. А уж какие лапти тут плели!

Селище котомочников. Откуда могло пойти название «Хотимск»? «Краеведческая сказка» от «АиФ»

Благодаря тому рукомеслу богато жили местные. Избы белые ставили. Серебро рукастые люди имели. Селище же купцы Котимлем прозвали. Мол, раз тут котомочники живут, то имя такое - в самый раз. Не единожды менялось название. Переиначивали его люди. С годами же установилось имя Хотимль.

Но не стало жизни в Хотимле и на всей ближней земле. Князья брань долгую затеяли. Каждому хотелось получить земли поболее, чужой стол захватить. Горели города и селища.

Сгорело и подворье лучшего котомочника Берестеня. В чем была его семья, в том и выскочили из огня. Берестень по рождению другое имя носил. Первушей был. А потом береста в руки далась, умельцем по всякому плетению стал. От бересты и имя пошло.

Селище котомочников. Откуда могло пойти название «Хотимск»?
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БЕЖАТЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ

Посидели котомочник с женой и детьми на разбросанных избяных бревнах. Решили, что бежать надо без оглядки из селища. Обговорили тихо все. Снялись с места, собрав инструмент, еду да из одежки что осталось. В челне по Кунье плыли сколько дней. А потом - через озера, болота, по малым речкам. Пешком долго через леса пробирались.

Селище котомочников. Откуда могло пойти название «Хотимск»? Город, которого нет.​ Откуда могло пойти название «Немига»?

К Днепру подошли. Здесь задержались, потому что износились. Девицам да женам в селищах, где притулок нашли, сплели немало писаных лаптей. Постарались. Липовое лыко чистили добела. Лапоточки получались на диво красивыми. В селище стали уговаривать Берестеня остаться.

Но мастеровые, получив плату за работу почти новым челном, едой, одежкой, поплыли далее. Только напали однажды ночью на них вои из Дикого поля. Всех повязали и втолкнули в толпу полонников. Палками погнали неизвестно куда. По солнцу утром увидели, что в полуденную сторону гонят.

Берестень с сыновьями одной ночью изловчились. От бечевы и ярма освободились. Другим помогли руки да шеи выпростать. Тихо все сделали. Стражу не разбудили. Когда же та проснулась, было поздно. Полонные волю обрели и своих обидчиков не пожалели.

Кто куда подались тут же. С Берестенем немало людей осталось. Через несколько дней к трем речкам подошли. Одна быстрая, не малотеча какая-нибудь. Две другие посмирнее, поуже, глубины не имели.

Селище котомочников. Откуда могло пойти название «Хотимск»?
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КАЖДОМУ ПО ЛАПТЯМ

Пожили в буданах, пригляделись к месту. С засельщиками, что давно тут жили, на охоте, на рыбной ловле встречались. Понимали один одного. Вражды не было. От них узнали, что быструю речку Беседью зовут. Две другие - Ольшовка и Жадунька.

Избы поставили. Берестень с сыновьями своим рукомеслом занялись. Стали всем лапти плести, много их понадобилось. Сыновья доплелись до того, что остались две заказчицы в их избе, женами стали. Берестень с женой внуков ждали.

Туеса, котомы, коробы, пестеры, плетухи нужны были всем. Мастеровые же с выдумкой их делали. То крышку с секретом, то заплечные лямки девичьей косой заплетут. Да еще каждому под его рост подгонят.

С первых дней, как ступил Берестень на эту землю, именем своего места рождения назвал селище. Хотемлей, значит. Когда же деревня тут выросла многолюдная, то имя ей стало Хотимль.

Ныне живет Хотимск на Беседи-реке обычной жизнью малого города.

Виктор КРУКОВСКИЙ

 
Теги: Минск
 
 
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