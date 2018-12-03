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Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать
Новости Беларуси. В Витебске открылся юбилейный ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым внимание зрителей к себе приковал один из самых востребованных пианистов мира – Борис Березовский. Его искусство отличает виртуозность и совершенство звука. Музыкант исполнил произведения русских композиторов.
Дмитрий Соллертинский, искусствовед (Россия):
Впереди выступления лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна и ансамбля солистов «Классик-Авангард». Впервые витебской публике будет представлен спектакль-концерт на основе стихов русского писателя и поэта Николая Олейникова «Из жизни насекомых».
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Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать
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Новости Беларуси. В Витебске открылся юбилейный ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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