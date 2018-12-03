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Экскурсия в музей Министерства внутренних дел Республики Беларусь

04.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Учащиеся 10 классов гимназии №1 г.Дзержинска посетили музей Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Экскурсия по музею начиналась с зала, посвященного охране порядка еще во времена ВКЛ. На входе в первый большой зал музея, посвященный временам Российской Империи, десятиклассников встретил будочник. Должность так и называлась – "будочник". Эти полицейские, кроме охраны порядка, следили за тем, чтобы на улицах не появлялись попрошайки, нищие и бездомные.

Следующий зал музея посвящен истории милиции 1917-1941 годов. На фотографиях можно увидеть, как выглядели милиционеры того времени: кто во что одет и кто во что обут. Штат сотрудников милиции был небольшой, и основным оружием было убеждение.

Отдельный зал в музее посвящен подвигам сотрудников милиции во время Великой Отечественной войны. В этом зале рассказывают о подвиге брестских милиционеров, которые охраняли здание вокзала. Часть экспозиции в музее посвящена чернобыльской аварии в 1986 году. Первыми туда были направлены пожарные, которые входили тогда в состав Министерства внутренних дел, и милиционеры.

Отдельно в этом зале рассказывают про специальное подразделение по борьбе с терроризмом – "Алмаз". Экспонируются муляжи самодельных взрывных устройств, изъятые у преступников, большая коллекция оружия, в том числе того, которое используют криминальные элементы.

На улице у музея выставлены образцы автомобильной техники: автомобиль ГАЗ-67, 401-й "москвич" сотрудников ГАИ, 21-я "волга". Всего в музее 6 автомобилей и все они на ходу. Завершилась экскурсия у стенда, посвященного погибшим сотрудникам милиции.


 
 
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Учащиеся 10 классов гимназии №1 г.Дзержинска посетили музей Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
 
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