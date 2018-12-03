Иностранцы с белорусской визой смогут въезжать в Россию

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Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун уточнил, что иностранцы с российской визой также смогут беспрепятственно въезжать на белорусскую территорию.

Иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать в Россию и пребывать на ее территории в течение срока действия документа. Это предусмотрено проектом межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, заявил 4декабря журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

"Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы", - отметил представитель МВД.

Бегун уточнил, что иностранцы с российской визой также смогут беспрепятственно въезжать на территорию Беларуси, пишет ТАСС .

"Теперь для пребывания на территории двух стран не надо будет получать две визы. Для стран с визовым режимом въезда достаточно будет одной визы. Это так называемый мини-шенген, но пока без унификации визовых правил", - сказал глава департамента белорусского МВД.

По его словам, лица, которые прибывают на территорию Беларуси и России в рамках безвизового режима въезда, могут въезжать через внутреннюю границу, пребывать на территории обеих стран в течение срока, предусмотренного международными договорами и национальным законодательством. При этом Бегун уточнил, что "иностранцы, которые въезжают на территорию Беларуси в рамках безвизового указа (разрешает гражданам 80 стран прибывать без виз в Беларусь через аэропорт Минска на 30 дней - прим.), все равно должны будут для пребывания на территории России получать соответствующую визу". Представитель МВД сообщил, что россияне обещают, что снимут контроль в аэропортах РФ на рейсах из Беларуси, «потому что он не будет необходим».

Белорусская сторона, заявил Бегун, настаивает, чтобы это соглашение вступило в силу до 20 мая 2019 года. "С учетом того, что с этого времени начинает действовать период безвизового въезда иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры", - пояснил глава департамента по гражданству и миграции МВД.

Соглашение о взаимном признании виз планируется подписать 13 декабря в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства.