В Гомеле легковушка врезалась в ГАЗ: пострадали три человека

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 4 декабря в Гомеле. Об этом сообщили в МЧС.





Сообщение о ДТП на Речицком проспекте поступило спасателям в 03.04. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что столкнулись Fiat Tempra и стоявший посередине дороги для проведения ремонтных работ ГАЗ-54.





В результате ДТП в легковушке оказались зажаты пассажир и водитель. Последний находился в бессознательном состоянии. При помощи специнструмента спасатели деблокировали пострадавших. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.





Также в аварии пострадал и водитель грузовика. Мужчину с предварительным диагнозом «травма грудной клетки» доставили в больницу.