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В Гомеле легковушка врезалась в ГАЗ: пострадали три человека
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 4 декабря в Гомеле. Об этом
Сообщение о ДТП на Речицком проспекте поступило спасателям в 03.04. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что столкнулись Fiat Tempra и стоявший посередине дороги для проведения ремонтных работ ГАЗ-54.
В результате ДТП в легковушке оказались зажаты пассажир и водитель. Последний находился в бессознательном состоянии. При помощи специнструмента спасатели деблокировали пострадавших. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.
Также в аварии пострадал и водитель грузовика. Мужчину с предварительным диагнозом «травма грудной клетки» доставили в больницу.
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Авария произошла в ночь на 4 декабря на Речицком проспекте.
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