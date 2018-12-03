От пастуха коз до лучшего футболиста мира. Кто отобрал «Золотой мяч» у Месси и Роналду

Вчера вечером журнал France Football провел церемонию вручения «Золотого мяча». Победителям стал капитан сборной Хорватии и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. SPORT.TUT.BY рассказывает о тяжелом детстве и насыщенной карьере футболиста, прервавшего 10-летнюю эпоху Месси и Роналду.



Reuters

Война, худоба, деревянные щитки

В начале девяностых хорватский документалист Павел Баленович снимал фильм про волков. В одном из фрагментов мальчик в отцовской куртке идет пасти коз. Видео залежалось на полке, а когда все же попало в Сеть, внимательные зрители увидели пятилетнем ребенке будущего капитана сборной Хорватии. Очевидно, Лука случайно попал в кадр.

В целом детство Луки Модрича нельзя назвать счастливым. Как и многие балканцы своего поколения, он пострадал от военных действий. Деда полузащитника расстреляли сербы в родной деревне, которая находилась в 40 километрах от дома будущего футболиста. Отца призвали в армию, и семья с тремя детьми перебралась в туристический городок Затон. Пару лет они жили в ветхих гостиницах среди куч битого стекла без электричества и водопровода, с трудом находя средства на еду.

Когда отец вернулся с войны, Лука перестал пинать бумажный мяч и начал играть в футбол. Несмотря на скромный бюджет, родители оплачивали занятия сына. По одной из версий, первые щитки Луки были из дерева, их собственноручно сделал отец.

В глазах первых тренеров Модрич не выглядел как способный парень. Дело в антропометрии: миниатюрный техничный паренек — совсем необычный случай для балканского футбола того времени. Специалисты искали высоченных громил вроде Дадо Пршо.

В 1995 году десятилетний Модрич поехал на просмотр в любимый «Хайдук», но там его отвергли. Во многом из-за худобы и отсутствия выносливости в полузащитнике не видели особых перспектив.

«Динамо», Роналдо, Босния и Герцеговина

На чемпионате мира в России в составе сборной Хорватии было девять выпускников академии загребского «Динамо». В их число входил и Модрич, но его путь в основу балканского гранда был нелегким. В 2002 году хавбеку было 16 лет, и он попал в молодежку «синих», благодаря своему тренеру Станиславу Башичу. С ним футболист подружился еще в академии «Задара». В интервью Модрич рассказывал, как первое время играл в щитках с изображением Роналдо — бразилец был его кумиром. Их хавбеку подарил Башич, видевший перспективу в субтильном юноше.

Год спустя парня отдали в аренду боснийскому «Зриньски». Там полузащитник усаживал на пятую точку местных гренадеров и стал лучшим футболистом тамошней премьер-лиги. Затем Лука отправился в «Интер» из Запрешича. На новом месте юркому хорвату повезло еще больше: с его помощью хорватский клуб финишировал вторым в чемпионате и засветился в Кубке УЕФА. Блестящая техника и видение поля убедили загребских боссов вернуть Модрича. 172-сантиметровый парень стал звездой Загреба, выиграл три золотых медали подряд и дебютировал в национальной сборной.



Reuters

В 2008 году «шашечные» дошли до четвертьфинала чемпионата Европы. Матч против сборной Турции закончился серией пенальти и не в пользу Хорватии. К слову, на групповом этапе дружина Славена Билича опередила Германию, позднее игравшую в финале. Тот турнир был скачком выше головы, а на Модрича стали обращать внимание большие европейские клубы. Арсен Венгер присматривал плеймейкера в «Арсенал», Лукито был идеальным вариантом, но француза отпугнули физические данные игрока. В столице Каталонии полузащитника развернули на стадии согласования контракта, «Барселона» резко передумала.

Единственным, кто поверил в миниатюрного парня, был Дамьен Комолли — спортивный директор «Тоттенхэма». В те годы «шпоры» еще не ворвались в четверку сильнейших английских клубов, а Даниэль Леви не заработал репутацию одного из самых жадных боссов Старого Света. По мнению Комолли, для прогресса «Тоттенхэму» нужны были более креативные и техничные исполнители.

«Меня поливали грязью за этот трансфер: он слишком маленький, слишком слабый, не забивает и не отдает голевых. Но Лука был игроком, в ком клуб отчаянно нуждался — всегда открыт для передачи, великолепно играет между линиями защиты и полузащиты соперника, идеально исполняет передачу перед голевым пасом», — говорил Комолли.

«Просто пасуйте на Модрича, и мы выиграем матч»

За Модрича загребский клуб получил 16,5 миллиона фунтов. Точнее, сумма стала меньше после того, как Здравко Мамич, бывший президент загребского «Динамо», попался на том, что украл 15 миллионов евро. Часть этих денег — от трансфера Луки. Опальный босс удрал в Боснию, которая не выдает хорватам преступников. В прошлом году его даже пытались убить, но Мамич выжил. Все бы ничего, но Модрич сначала дал показания против функционера, а потом забрал слова обратно. С тех пор болельщики сборной Хорватии делятся на тех, кто любит Модрича, и людей в футболках с надписью: «Я не помню». Эту фразу полузащитник сказал в суде по делу Мамича.

Прославленный югославский футболист Драган Стойкович назвал трансфер сделкой века для лондонского клуба. В Англии Лука расцвел, запустив эволюцию «шпор» в топ-клуб. Вместе с Дарреном Бентом и Романом Павлюченко он тащил лондонцев в АПЛ. У «Тоттенхэма» появился свой стиль, хорват продвигал мяч вперед, создавал баланс в опорной зоне и забивал потрясающие мячи. Лучше всего функционал Модрича описал Рафаэль ван дер Варт, вспоминая предматчевые установки Харри Реднаппа: «Просто пасуйте на Модрича, потом Лука найдет Рафу — и мы выиграем матч». Во многом эти слова были правдой, игровая модель «шпор» зависела от состояния хорвата. Успех лондонцев в Лиге чемпионов-2010/2011 — во многом заслуга Модрича и подрастающего Гарета Бэйла.

«Реал», признание, «Золотой мяч»

Позже хорватско-валлийский дуэт переберется в мадридский «Реал». Примечательно, что именно Бэйлу «сливочные» пророчили главную индивидуальную награду. Вместе с королевским клубом оба футболиста выиграли четыре Лиги чемпионов и множество внутренних наград, но стомиллионному валлийцу так и не удалось выбраться из тени Криштиану Роналду.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

За время выступлений в Мадриде хорватский полузащитник постоянно собирает индивидуальные награды, трижды становясь лучшим футболистом страны и дважды — лучшим полузащитником Ла Лиги и Лиги чемпионов. В последние 5 лет Лука неизменно попадает в символические сборные крупных турниров. Карло Анчелотти, поработав с ним в «Реале», говорил, что тренировал много крутых исполнителей, но только один футболист безальтернативно будет в его Dream Team — Лука Модрич.

При этом хорват не мелькает в топах ассистентов и голеадоров. Его сила в контроле мяча и обостряющем пасе.

«В шахматах Модрич был бы ферзем, потому что он невероятно универсален и понимает игру вплоть до самых мелких нюансов», — говорил тренер «Бетиса» Кике Сетьен.

Вдобавок, полузащитник далек и от верхних строчек рейтингов самых высокооплачиваемых футболистов. По данным испанских СМИ, полузащитник по новому соглашению зарабатывает порядка 10 миллионов евро в год. Таким образом, Модрич пролетает мимо топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира. Обогатить хорвата мог миланский «Интер», желавший расширить хорватскую диаспору в клубе. В ответ на действия «нерадзурри» мадридцы напомнили об отступных за хорвата. На сегодняшний день они составляют 500 миллионов евро. Солидная сумма за футболиста, не забивавшего и 10 мячей за сезон.

Почему Модрич, а не Гризманн?

Футбольные эксперты говорят, что «Золотой мяч» Модрича — уход от признания лучших футболистов, исходя из количества точных ударов. В 2018 году капитан «шашечных» собрал все видные индивидуальные награды, став лучшим футболистом чемпионата мира, лучшим игроком сезона по версии УЕФА и лучшим игроком года по версии ФИФА. Помимо этого, Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Модрича лучшим плеймейкером.



Фото: Reuters

Последние 10 лет футбольная общественность следила за противостоянием Месси и Роналду. Оба забивали целые пачки голов и довели счет наград до 5:5, однако сейчас аргентинец даже не попал в тройку претендентов впервые с 2006 года, а португалец стал вторым. После триумфального для французов мундиаля многие пророчили награду кому-то из «трехцветных». Наиболее очевидным претендентом казался Гризманн. В итоговые 30 кандидатов попали сразу шесть чемпионов мира и три серебряных призера. Французы в сумме набрали 915 очков, что вполне достаточно для победы одного игрока, но очень мало, если разделить на шесть. Конечно же, форвард «Атлетико» набрал больше остальных партнеров, но пропустил вперед Роналду и Модрича.

Таким образом, Лука Модрич стал первым хорватом в истории, получившим «Золотой мяч». Замечательный конец года для футболиста, которого пять лет назад Marca назвала худшим трансфером испанского сезона.