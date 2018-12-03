«Городокское ПМС» оставляет свой след на земле

На Городокщине уже более полувека искусство хозяйствовать на земле демонстрирует государственное предприятие «Городокское ПМС». Его работники, как рачительные хозяева, обслуживают мелиоративную сеть района, делают его ландшафты краше. Дружный и сплоченный коллектив с большим энтузиазмом выполняет все от него зависящее для того, чтобы предприятие процветало.

Труд мелиораторов, людей, которые оставляют на земле Городокщины аккуратный след, невозможно переоценить. Он всегда будет востребован, ведь за ними — неустанная кропотливая работа по поддержанию мелиоративного фонда района, а впереди — еще много забот.

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