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«Городокское ПМС» оставляет свой след на земле

04.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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На Городокщине уже более полувека искусство хозяйствовать на земле демонстрирует государственное предприятие «Городокское ПМС». Его работники, как рачительные хозяева, обслуживают мелиоративную сеть района, делают его ландшафты краше. Дружный и сплоченный коллектив с большим энтузиазмом выполняет все от него зависящее для того, чтобы предприятие процветало.

«Городокское ПМС» оставляет свой след на земле

На снимке: экскаваторщик Владимир Башмаков

Труд мелиораторов, людей, которые оставляют на земле Городокщины аккуратный след, невозможно переоценить. Он всегда будет востребован, ведь за ними — неустанная кропотливая работа по поддержанию мелиоративного фонда района, а впереди — еще много  забот.

 

Подробнее читайте в №93 от 04.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv . 

 

 
 
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На Городокщине уже более полувека искусство хозяйствовать на земле демонстрирует государственное предприятие «Городокское ПМС». Его работники, как...
 
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