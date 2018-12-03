Служба 101 информирует

Легко загораются

С легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) мы сталкиваемся практически ежедневно в быту: например, когда пытаемся спасти любимую вещь при помощи пятновыводителя или оттереть растворителем краску, используем клей на спиртовой основе или освежитель воздуха. Бензин, керосин, ацетон, обычное растительное масло загораются быстро и могут представлять опасность.





Соблюдать меры предосторожности необходимо не только во время эксплуатации ЛВЖ, но и при их хранении. В первую очередь изучите инструкцию и следуйте ей. Помните, что хранить запасы бензина, растворителя, спирта, ацетона, керосина дома небезопасно. Нельзя оставлять их на балконе или лоджии под воздействием солнечных лучей. Хранить подобные вещества можно в гаражах, сараях или других подсобных помещениях в металлических плотно закрытых емкостях, в объеме не более 20 кг. Курить и пользоваться открытым огнем там строго запрещается. Если в постройке ветхая проводка, то хранить ЛВЖ в ней нельзя. Не переливайте их в другие тары, надпись на которых не соответствует содержимому. В самый неподходящий момент память может подвести, или об этой «замене» могут не знать ваши близкие.

Все опасные вещества храните в недоступных для детей местах. Обязательно объясните своему чаду, что ЛВЖ не предназначены для игр. Входят в их число и кажущиеся безопасными лак для волос, освежитель воздуха, парфюм и другие бытовые аэрозоли. А ведь ребенок может брызнуть из яркого флакончика на конфорку газовой плиты, а это может привести к плачевным последствиям.

Во время работы с ЛВЖ не используйте открытый огонь (спички, сигареты, свечи и др.); не ставьте емкости с ними на батареи; не разогревайте их на плите. Если жидкость все же загорелась, помните, что вода вам не поможет. Все ЛВЖ легче воды по удельному весу, поэтому они всплывают на ее поверхность и продолжают гореть. Кроме того, площадь пожара увеличивается, так как вода растекается. Лучше всего в этом случае применить порошковый огнетушитель. Если его под рукой не оказалось, вас спасут плотные ткани (брезент, кошма, войлочное одеяло), одежда либо другие вещи, смоченные водой. Справиться с пламенем можно также с помощью песка или земли, бросая их на горящую поверхность — делать это нужно аккуратно, чтобы не забрызгать другие предметы.

В любой ситуации не поддавайтесь панике. Будьте внимательны, помните, что вы имеете дело с потенциально опасными веществами, именно поэтому ваша первоочередная задача — избежать возникновения чрезвычайной ситуации!

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.

Огнетушитель с сертификатом

Приобрести сертифицированный огнетушитель можно на автозаправочных станциях, в крупных строительных магазинах, а также в организациях, имеющих лицензию на право торговли средствами противопожарной защиты. При покупке огнетушителя важно помнить несколько правил.



К каждому огнетушителю должно прилагаться руководство по эксплуатации (паспорт) с указанием назначения и основных характеристик устройства и принципа работы, даты изготовления, сведения о сертификации, свидетельства о приемке и отметки о продаже, гарантийных обязательств и формы, которая заполняется при техническом обслуживании огнетушителя. Визуально огнетушитель должен соответствовать следующим параметрам: наличие и целостность пломбы; корпус — целый, без вмятин, сколов, трещин; манометр — исправен, стрелка находится в зеленой зоне; информация на этикетке огнетушителя — в полном объеме. Согласно Закону Республики Беларусь «О защите прав потребителей» продавец обязан выдать покупателю кассовый (товарный) чек или иной документ, подтверждающий оплату товара. Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском или белорусском языке и содержать следующую информацию: производитель и товарный знак; знак или сведения о сертификации; пломба; название и условное обозначение огнетушителя; способ приведения в действие в виде пиктограмм; все классы пожаров, которые можно тушить; дата изготовления. Сертифицированные огнетушители должны маркироваться знаком соответствия. В случае отсутствия данной маркировки продавец обязан подтвердить соответствие копией сертификата соответствия, выполненной на защищенным бланке, либо указанием в руководстве по эксплуатации (паспорте) регистрационного номера сертификата соответствия, срока его действия, наименования адреса органа по сертификации, выдавшего сертификат, если эти сведения не указанный на этикетке огнетушителя.

Дмитрий Семенов, первый заместитель начальника Городокского РОЧС.

Если на улице гололедица

Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Чтобы не попасть в число пострадавших, к неблагоприятным условиям нужно подготовиться — повторить простые правила и выучить их с детьми.



Обратите внимание на свою обувь: подберите не скользящую обувь с подошвой на микропористой основе; от высоких каблуков лучше отказаться; пожилым людям можно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами; смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками; наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. Будьте предельно внимательными при переходе дороги: не торопитесь и тем более не бегите. Обязательно убедитесь, что автомобиль остановился, чтобы вас пропустить. Еще одна опасность, которую приносит с собой перепад температур, — сосульки. При движении по улицам держитесь подальше от домов! Обращайте внимание на козырьки зданий. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, желательно на расстоянии не меньше трех метров. Не игнорируйте объявления «Осторожно! Сосульки». Внимательней следите за детьми во время прогулки. Они могут ненароком играть именно там, где свисают сосульки. Не сбивайте сосульки сами. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - не останавливайтесь, не поднимайте голову и не рассматривайте, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый зам. начальника Городокского РОЧС.

Пожароопасно

Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования — одна из распространенных причин возникновения пожаров. Жизнь трудно представить без электроприборов различного назначения. Мы включаем телевизор, электрочайник, электрические обогреватели, заряжаем мобильный телефон. Уходя из дома, оставляем включенными стиральную машину-автомат и посудомоечную машину, не задумываясь, что существует опасность возникновения пожара из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов. При эксплуатации электроприборов запрещено: использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; применять самодельные электронагревательные приборы; оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; размещать в электрощитовых, у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; использовать временную электропроводку, удлинители для питания электроприборов.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый зам. начальника Городокского РОЧС.

Погиб на пожаре

Инвалид II группы 1956 г. р. погиб на пожаре в жилом доме в д. Степановичи Межанского сельсовета. Трагедия произошла 5 ноября около 23.30. При осмотре места происшествия в доме обнаружен погибший мужчина. В результате пожара уничтожен жилой дом и хозяйственные постройки. Наиболее вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение погибшего с огнем при курении. Со слов соседей, мужчина употреблял спиртные напитки и много курил.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.







«Зажгли» и подожгли

Сообщение о пожаре в жилом доме в аг. Пальминка поступило в Городокский РОЧС 4 ноября в 19.17. Прибыв на место, спасатели обнаружили открытое горение кровли и веранды дома. Хозяйка и ее знакомая выбрались на улицу сами, при этом знакомая, пытаясь спасти документы, получила ожоги 3-й степени. Повреждены стены, потолочное перекрытие, уничтожена кровля и имущество в двух помещениях. Установлено, что очаг возгорания находился на веранде, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем, которое допустила, вероятнее всего, хозяйка дома. Очевидцы и соседи пояснили, что накануне возникновения пожара в доме распивали спиртные напитки.

Михаил ГРУДИНСКИЙ, старший инспектор ИНиП Городокского РОЧС.

Сохраняйте спокойствие!

Чтобы не растеряться и не паниковать в экстренной ситуации, важно заранее выработать свой план реагирования на нее. На предприятиях и в организациях один из элементов подготовки к реагированию в случае возникновения ЧС — разработка Плана эвакуации. План действий в частном жилом доме должен быть основан на ответах на вопросы: что и где может случиться; как я буду действовать; как эвакуироваться, если оставаться на месте нельзя; где укрываться; что буду делать, если первый вариант спасения не сработает или выход окажется заблокирован; какие вещи нужно взять с собой? Чтобы оценить реальность плана, вашего личного опыта может оказаться недостаточно. Пригодятся советы тех, кто сталкивался или боролся с ЧС, инструкции, листовки, буклеты спасателей или других экстренных служб. Они позволят выработать нужный подход в зависимости от того, живете ли вы в частном доме или многоэтажке. Живя в многоквартирном доме, вы должны знать, есть ли запасные выходы из здания, где они находятся и как открываются. Не загромождайте лестничные клетки и держите открытым доступ к пожарным лестницам. Если во время пожара задымлен коридор, оцените, сможете ли вы благополучно покинуть здание? Если нет, то плотно закройте дверь и выбирайтесь на балкон. Позвоните по телефону «101» и сообщите спасателям свой адрес, действуйте по их рекомендациям. В зоне доступа держите документы, деньги, телефон, очки, ключи от квартиры, слуховые аппараты. Комплект неприкосновенного запаса в непромокаемой сумке на случай ЧС необходимо собрать заранее и периодически обновлять. В него должны входить аптечка, консервированные продукты, питьевая вода, радиоприемник и фонарик с запасными батарейками, спички в герметичной упаковке, зажигалки, нож, вилки, ложки, миски, кружки, средства индивидуальной гигиены, лекарства, употребляемые членами семьи. Рекомендуем иметь два таких комплекта, один — хранить в багажнике автомобиля. Если на эвакуацию есть время, комплект целесообразно дополнить запасной одеждой по сезону и обувью. Следите за новостями по радио и ТВ, сообщениями экстренных служб. В случае возникновения ЧС прокрутите в голове ваш план действий и соотнесите его с инструкциями от служб спасения.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.

Пожары от окурков

Больше 50% мужчин и 10% женщин ежедневно рискуют не только своим здоровьем, но и жилищем вследствие непогашенного окурка. Действия «достал-покурил-выбросил» могут привести к трагической цепочке: «закурил-выпил-уснул». Вызвав тление, окурок гаснет, но очаг тления превращается в возгорание. Курение в постели — одна из основных причин пожаров и смерти белорусов, но не меньшую угрозу представляют непогашенные окурки, выброшенные с верхних этажей. Зачастую балконы и лоджии выступают подсобками, где хранят старье и легковоспламеняющиеся жидкости. Не бросайте сигареты на пол, не курите в постели; окурки нужно складывать в жестяную банку, наполненную водой; не бросайте «бычки» с балкона; закрывайте на балконе или лоджии окна; не храните там легковоспламеняющиеся жидкости; установите пожарный извещатель, который поможет вовремя оповестить вас о пожаре.

Дмитрий СЕМЕНОВ, первый заместитель начальника РОЧС.







Безопасные каникулы

Во время осенних каникул, как и в любое другое время, когда дети свободны от занятий в школе и с присущей им любознательностью познают окружающий мир, родители должны быть особенно бдительными и организовать безопасный досуг своего чада. Во время школьных каникул проводите с детьми как можно больше времени: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте любовь к чтению, и тогда детям вряд ли придут в голову мысли о том, чтобы развлечь себя экспериментами с горящими спичками, зажигалками, свечами или пиротехникой. Ценой такого баловства может стать жизнь и здоровье детей. Поэтому важно хранить спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы в недоступных для детей местах. Задумайтесь, где и как дети проводят время, с кем они дружат, какими играми увлекаются — во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых. Если вы отлучаетесь, поручите наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Не оставляйте детей одних в запертых квартирах и домах: в случае пожара они не смогут выйти из горящего помещения. Спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, где их сложно найти спасателям. Если ваш ребенок все-таки остается дома один, постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным на время вашего отсутствия, предупредите, что ребенок должен согласовывать действия, в правильности которых он сомневается, с вами по телефону. Объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием. Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения внештатной ситуации, напомните, что в случае пожара нужно как можно быстрее покинуть опасное помещение и оповестить о случившемся взрослых. Выучите с детьми номера телефонов вызова экстренных служб: 101, 112 — служба спасения; 102 — милиция; 103 — скорая помощь; 104 — аварийная газовая служба. Взрослые, будьте примером для детей в безопасном обращении с огнем!

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый заместитель начальника Городокского РОЧС.

Как избежать беды?

В разгар отопительного сезона количество происшествий из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления традиционно возрастает. Неправильное использование печей может привести не только к пожару, но, иногда, и к гибели людей. Пользуясь газовыми колонками или печами, необходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, а также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак — человек начинает ощущать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе превышает 1,2% — человек умирает за несколько секунд. Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь надо не менее, чем за два часа перед отходом ко сну. Спасатели-пожарные предлагают запомнить также ряд других правил: в сильные морозы в печах рекомендуется протапливать два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать их перекаливания; в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход нужно своевременно очищать, чтобы он имел хорошую тягу, а также побелить известковым раствором. Делают это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины; в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в два месяца; печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки; чтобы случайно выпавших угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см; ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; не оставляйте открытыми топочные дверцы и печь без присмотра. Это прямой путь к пожару; держите мебель, дрова, одежду и другие горючие материалы на расстоянии полтора и более метров; пепел и угольки выбрасывайте не ближе 15 м от зданий; не оставляйте без присмотра печи и не позволяйте детям самостоятельно их разжигать.

Вячеслав САВИЦКИЙ, начальник Городокского РОЧС.

Не потеряйтесь в лесу!

Одной из сезонных забот спасателей является поиск людей в лесах. Нередки случаи, когда жители и гости нашего края, отправившись за ягодами и грибами, не могут самостоятельно найти дорогу к дому. С начала года спасатели республики выезжали 53 раза на поиски заблудившихся, только за прошедшую неделю — семь раз, ими было найдено 12 человек. Люди за 60 плохо ориентируются на местности и страдают различными заболеваниями. Основная проблема при их поиске — родственники поздно обращаются за профессиональной помощью. Собираясь в лес, обсудите с родными и близкими маршрут и время возвращения; пополните баланс мобильного телефона, проверьте заряд батареи; возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов.Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, необходимо иметь при себе медикаменты; одевайтесь ярко, наклейте на одежду светоотражающие полоски или рисунки; старайтесь запоминать как можно больше предметов — вам будет проще возвращаться. Если вы заблудились, не паникуйте, остановитесь, попытайтесь вспомнить, откуда пришли; прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин, лая собак; ища дорогу сами, не петляйте, ориентируйтесь по солнцу; оставляйте по дороге «зарубки». Надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь. Двигаться в темное время не рекомендуется: можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирайте высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь. Сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты. Набрав номер «112», попытайтесь объяснить местонахождение.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.







Ветеран боевой службы О работе Михаил Решетников из д. Прудники вспоминает с улыбкой. Судьба подарила ему шанс быть полезным людям — он служил водителем пожарно-аварийного спасательного поста № 13 в Пальминке — и верных товарищей, не забывающих о нем и теперь, когда он находится на заслуженном отдыхе. 12 октября, накануне его полувекового юбилея, к Михаилу Николаевичу приехали председатель райобъединения БОО «Спасатель» Иван Богданов и заместитель начальника РОЧС Дмитрий Григорьев. Поздравления, пожелания здоровья и удачи, памятные подарки… Городокщина — второе место, где ему довелось обживаться, стала для мужчины и его семьи настоящей родиной. Уроженец Гродненщины Михаил по окончании тамошнего совхоза-техникума по специальности техник-механик приехал работать в колхоз «Заря» на Лиозненщину. Познакомился с будущей женой Татьяной. Молодые люди полюбили друг друга и приняли решение создать семью. В Городокский район переехали после заключения брака. Сын Михаила и Татьяны, Артём, пошел по стопам отца, пятый год служит в 3-й пожарной части в Витебске. Дочь Вика учится в девятом классе, занимается танцами и планирует поступать в училище искусств. М. Решетников вспоминает: пришел на службу в 1995 г., в период создания ПАСП на территории района. Пожарным пришлось знатно потрудиться. Михаил Николаевич вместе с товарищами, например, занимался отделкой подразделения в д. Стайки. Коллективом готовились к отопительному сезону — заготавливали дрова для обогрева ПАСП, зимой по очереди топили печки. М. Решетникову под силу был любой физический труд, не считался мужчины с личным временем, не оглядывался на других. Добросовестно работал на порученном участке, чем и сумел завоевать уважение у коллег и руководства. Сегодня юбиляр активно участвует в общественной жизни деревни и Вайханского сельсовета. Благоустраивает не только свой двор, помог сделать декоративную мельницу, которая установлена в Залучье. Жизненной установке приходить на помощь к тому, кто в ней нуждается, Михаил Решетников верен. Сельчане обращаются к нему за помощью в решении бытовых вопросов, знают, что мужчине под силу справиться практически с любой поломкой техники. В годы службы именно от работы водителя зависело то, насколько быстро пожарные окажутся на месте возгорания. В течение 30 секунд после тревожного сообщения машина должна выехать за ворота спасательного подразделения. В это время Михаил Николаевич укладывался всегда — понимал, какую высокую цену имеет каждая секунда. «Как только сажусь за руль, — говорит наш герой, — сразу же внимание концентрирую на дороге». Навсегда в памяти Михаила Решетникова остались случаи, когда его коллегам не удалось спасти людей и те погибли на пожаре. Однако с оптимизмом смотреть в будущее помогала и сейчас помогает мысль о том, сколько жизней спасено благодаря оперативной и слаженной работе пожарных-спасателей. Любовь ШЛЕЙКО.





Субъектам хозяйствования

Декрет Президента Беларуси от 23.11.2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» — ключевой документ по улучшению бизнес-климата в стране — кардинально меняет механизмы взаимодействия госорганов и бизнеса. Декрет минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственности за свою работу перед обществом. Сохраняется необходимый уровень контроля со стороны государства. Согласно п.3.5 Декрета вводятся единые, систематизированные и упрощенные требования по пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капстроений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. Иные требования подлежат применению по усмотрению субъектов хозяйствования и носят рекомендательный характер. Действующие ППБ Беларуси 01-2014 остаются обязательными для соблюдения гражданами, для применения в отношении жилфонда. МЧС Беларуси реализован комплекс мер по оптимизации требований пожарной безопасности. Их количество сокращено более чем в 12 раз (с 770 до 62). Результат достигнут за счет исключения дублирования, объединения схожих и более простого изложения требований с сохранением необходимого уровня пожарной безопасности. Совмин определяет обязательные для соблюдения специфические требования: по обеспечению пожарной безопасности для объектов, предназначенных для пребывания детей; объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек; объектов соцсферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей; взрывопожароопасных и пожароопасных производств; объектов ж/д транспорта и метрополитена; по противопожарному обеспечению полетов и обеспечению пожбезопасности для объектов гражданской и госавиации; по обеспечению пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта, в лесах; при осуществлении геологоразведочных работ. В компетенцию МЧС входит определение обязательных для соблюдения требований: формы плана эвакуации людей при пожаре; инструкции о порядке хранения веществ и материалов; содержания общеобъектовой инструкции по пожбезопасности; оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах; программы пожарно-технического минимума; инструкции о порядке проверки состояния противопожарного водоснабжения; нормы оснащения объектов первичными средствами пожаротушения; инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожбезопасности и проверки их знаний в данной сфере; требований к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов промышленного (заводского) изготовления, теплоемких печей.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.

Техника из прошлого века

Работники Городокского РОЧС восстановили уникальный конный ход первой помощи начала прошлого века. Ретро-техника была представлена на праздновании 165-летия пожарной службы Беларуси 25 июля в Витебске. Отреставрированный конный ход будет установлен на территории РОЧС. По сигналу наблюдателя, дежурившего на каланче, к месту пожара верхом на лошади во весь опор мчался вестовой. Он расчищал дорогу пожарному обозу и с помощью трубы извещал людей о грозящей беде. Следом устремлялся всегда бывший наготове конный ход первой помощи, вдогонку — специальные экипажи: линейки с пожарными, водяные бочки-водовозки, телеги с лестницами, шанцевым инструментом, пожарными трубами. Успех пожаротушения зависел от того, насколько быстро пожарные прибудут на место и начнут подачу воды в очаг возгорания. В начале XX в. конный ход первой помощи был двух типов. Если около загоревшегося строения находился естественный водоем, на место выезжал насосно-линеечный конный ход, а если нет, то насосно-бочечный (такой восстановили городокские спасатели — авт.) Примчавшись к месту пожара, шестеро пожарных действовали очень быстро. Одни снимали насос, другие соединяли его с рукавами — заборным, который опускали в водоем, и пожарными, соединяемыми со стволом и стендером, который устанавливался на подземный гидрант, если к дому был подведен водопровод. Двое самых сильных работников начинали качать воду ручным насосом. Их товарищ из ствола заливал пламя водой. Трое проникали в помещения, разгребая завалы баграми и ломами. Подъезжал весь пожарный обоз, и борьба с огнем усиливалась. Основным средством тушения пожара была заливная труба, снабженная наливным ящиком (коробом), который наполняли водой из бочек с помощью ведер и черпаков. Подача воды на пожар требовала больших усилий. Для обслуживания одной пожарной трубы назначали около полусотни человек: 12 в две смены качали коромысла насоса, восемь обслуживали выкидные рукава и ствол, остальные, выстроившись в один или два ряда, подносили к трубе ведрами или ушатами воду. Дальность действия водяной струи достигала 10 м (у самых мощных труб — 20 м).

Любовь ШЛЕЙКО.







Предупредить, чтобы не тушить

Районный этап республиканской профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей на них в жилищном фонде «За безопасность вместе» проходит на Городокщине с 15 октября по 2 ноября. Ежегодно с началом отопительного сезона резко увеличивается количество пожаров в жилищном фонде и гибели на них людей. Их главной причиной становится человеческий фактор — несоблюдение правил безопасности или пренебрежение ими. В акции принимают участие работники РОЧС, РОВД, учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ, энергонадзора и других служб. В рамках акции проходят совместные рейды по проверкам противопожарного состояния домов одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, многодетных семей и других категорий граждан, мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Спасатели дают гражданам рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности жилищ, рассказывают о необходимости установки автономных пожарных извещателей, проводят встречи по вопросам безопасности в трудовых коллективах. Городокчанам необходимо принять все меры по приведению в пожаробезопасное состояние своих домовладений. Помните о том, что затраченные на эти цели средства несравнимы с ценой вашего здоровья и жизни. Поэтому еще раз обратите внимание на исправность отопительного оборудования в своих домах, электрической проводки, проверьте автономные пожарные извещатели.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый заместитель начальника Городокского РОЧС.

Обогревайтесь правильно!

Температура за окном постепенно снижается, и люди стараются самостоятельно обогреть помещения, в том числе с помощью различных электроприборов. Необходимо помнить правила пожарной безопасности. Пользуйтесь электрообогревателями только заводского производства, устанавливая их на безопасном (указанном в техпаспорте на изделие) расстоянии от сгораемых предметов и материалов. Не рекомендуется включать в одну розетку более двух электроприборов, чтобы не возникло короткое замыкание и, как следствие, пожар. Уходя из дома даже ненадолго, выключайте все электроприборы из розеток. Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами. Если вы эксплуатируете газовый котел, помните, что кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк могут привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси. Рекомендуем оснастить все бытовое газовое оборудование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки. Если, войдя в помещение, вы ощущаете запах газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками — это опасно. При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа необходимо немедленно прекратить его использование; перекрыть краны, открыть окна; вывести людей из загазованной зоны и организовать ее охрану (проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение); вызвать аварийную газовую службу. Если по какой-либо причине пожар все-таки возник, сразу же звоните по телефонам «101» или «112»; постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны детям и старым людям; обязательно закройте за собою двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее. Дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.

«Зарядке» не место в розетке

Оставленное в розетке неиспользуемое зарядное устройство может стать причиной пожара. Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты заряжают от электросети. Зарядное устройство, которое включили в розетку, но не используют по назначению, может представлять опасность. Находясь под напряжением, в результате скачков напряжения (технических сбоев, переключения трансформаторов и т. п.) оно способно спровоцировать пожар. Чтобы избежать возгорания зарядного устройства, использовать его нужно только в вашем присутствии, а неработающее — отключать от сети. Современные зарядные устройства оснащены встроенной системой защиты от возгорания. Однако у каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки. Особенно бдительными нужно быть родителям маленьких детей, которые могут взять в рот включенное в сеть зарядное. Важно использовать оригинальные зарядные устройств. Если для зарядки использовать более мощное, чем это необходимо, зарядное устройство, высок риск воспламенения «зарядки» или даже взрыва аккумулятора. Опасность представляет зарядное устройство, оставленное в розетке во время грозы. Удар молнии способен вывести из строя в том числе «зарядку», которая может воспламениться. Нельзя оставлять электроприборы в режиме ожидания, если этого не требует специфика их работы, как например, работа холодильника. Электрооборудование нужно отключить от источников энергии (вынуть штепсельные вилки из розеток). Так вы защитите себя, свой дом и имущество.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый зам. начальника Городокского РОЧС.

Пожарные – детям

Первый этап республиканской акции МЧС «В центре внимания — дети!», цель которой — предупреждение шалости с огнем и гибели людей на пожарах стартовал на Городокщине 21 августа. Профмероприятия работники ИНиП РОЧС и члены КЮСП СШ № 1 г. Городка провели в магазинах «Глобус» и «Калинка», в которых торгуют товарами для дошкольников и школьников. Посетителям торговых объектов спасатели напомнили правила безопасности, порядок применения первичных средств пожаротушения, поиграли с детьми в игру «Чем тушить пожар?», вручили им красочные памятки и раскраски. Второй этап акции пройдет с 1 по 14 сентября в учреждениях образования, третий — с 17 по 21 сентября в дошкольных учреждениях.

Соб. инф.

Проверили магазины

Состояние противопожарной безопасности объектов райпо проверили работники Городокского РОЧС 22 августа. В рамках изучения состояния готовности отраслевой подсистемы ГСЧС Белорусского республиканского союза потребительских обществ в центре внимания оказались магазины райпо в Городке и населенных пунктах на селе. Работники инспекции надзора и профилактики установили, что противопожарная безопасность и противопожарный режим не обеспечены на должном уровне. Так, руководство и должностные лица не полностью обеспечивают пожарные безопасность и режим на подведомственных объектах, не обеспечивают своевременное выполнение противопожарных мероприятий согласно предписаниям органов государственного пожарного надзора. Руководители и их подчиненные не должны забывать, что эти мероприятия носят не формальный характер, их основная задача — профилактика травматизма и гибели людей. Напомним, что согласно ст.304 Уголовного кодекса Беларуси за нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам предусмотрена уголовная ответственность.

Дмитрий СЕМЁНОВ,

первый заместитель начальника Городокского РОЧС.