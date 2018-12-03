Еще три участка дорог в Беларуси стали платными

Совет Министров откорректировал положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Беларуси.

Согласно документу, с 1 декабря введена плата за проезд по трем новым участкам автомобильных дорог: М6/Е28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) (от 57-го до 134-го км и от 196-го до 212-го км), а также Р28 Минск - Молодечно - Нарочь (от 12-го до 32-го км).

Кроме того, введена норма о перечислении в республиканский бюджет внесенной залоговой стоимости устройства электронной оплаты и остатка средств предоплаты на нем в случаях, когда средства не подлежат возврату пользователям автомобильных дорог (при повреждениях, его невозврате, а также невостребовании неиспользованной предоплаты в течение трех лет), сообщает БелТА.