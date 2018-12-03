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Оркестр народных инструментов детской музыкальной школы искусств привез Гран-при из Киева

04.12.2018 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Оркестр народных инструментов детской музыкальной школы искусств № 2 г. Бреста завоевал Гран-при на X юбилейном международном фестивале-конкурсе «Україна єднає світ», который прошел в Киеве 24-25 ноября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61224.php

Оркестр народных инструментов детской музыкальной школы искусств привез Гран-при из Киева

«Україна єднає світ» – это крупнейший в стране-соседке творческий форум, который собрал нынче более 1400 участников, демонстрировавших свои таланты в различных номинациях. Поездка оркестра на этот фестиваль состоялась благодаря поддержке директора ДМШИ № 2 Дмитрия Пронского. Коллектив, в репертуаре которого обработки белорусских и русских народных песен, а также композиций отечественных и зарубежных авторов, исполнил на конкурсе три произведения, выступая в номинации «Инструментальный жанр». 

В итоге под председательством народной артистки СССР, знаменитой актрисы Ады Роговцевой присудило музыкантам из Бреста одну из главных фестивальных наград. Это, к слову, далеко уже не первая международная победа оркестра. На его счету множество дипломов как областных и республиканских, так и международных фестивалей. Так, коллектив становился финалистом областного молодежного конкурса «Твоя минута славы», лауреатом I степени республиканского фестиваля-конкурса «ЛьВенок» («Лидский венок»), трижды лауреатом I степени международного фестиваля «Мы вместе», а также «бронзовым» призером международного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Дети планеты» и многих других.

В 2002 году оркестру было присвоено звание образцового. А в прошлом году он отметил двадцатилетие с момента образования. Его первым руководителем была Наталья Гусева, а с 2007-го оркестр возглавляет Евгений Прокопюк.

 
Теги: Брест
 
 
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Оркестр народных инструментов детской музыкальной школы искусств № 2 г. Бреста завоевал Гран-при на X юбилейном международном фестивале-конкурсе «Україна єднає...
 
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