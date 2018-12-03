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В Бресте есть пешеходный переход, про который все забыли

04.12.2018 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вообще-то все пешеходные переходы в Бресте в норме - и подсвечены ночью, и разметочка тебе, и тротуарчики: красота!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61223.php

В Бресте есть пешеходный переход, про который все забыли

Но есть один, про который, похоже, забыли все, в том числе и водители. Он у рынка автозапчастей на Гродненской. Ни тротуара, ни соблюдения ПДД.

К слову, он там и не нужен, этот переход. А вот ближе к входу на рынок - в самый раз будет. Может, убрать знак отсюда и все вопросы решатся? Хотя, конечно, можно долго, упорно и бессмысленно выписывать штрафы, пока водители не научатся оставлять столько ненужное и дефицитное тут место для пешеходов, которые так и так здесь практически не имеют достойных возможностей передвигаться - тротуара-то нет вдоль проезда. Правда, начали работы по его обустройству вдоль Гродненской, может и сюда "придут".

 
Теги: Брест
 
 
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Вообще-то все пешеходные переходы в Бресте в норме - и подсвечены ночью, и разметочка тебе, и тротуарчики: красота! Но есть один, про который, похоже, забыли все, в...
 
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