Российская торговая сеть «Светофор» пришла в Пинск

Магазин-склад начал работать на улице Интернациональной, недалеко от заправки «Лукойл».



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Магазины «Светофор» позиционируются как жёсткий дискаунтер. Внутри торговый объект похож на склад, там нет витрин, товар выкладывается на поддонах и паллетах, вместо десятков холодильников – холодильная комната. Персонала в штате – минимум.

Всё это сделано для того, чтобы снизить издержки и выставить цену на товар процентов на 20 ниже, чем у конкурентов.

В дискаунтере представлены продукты питания и товары промышленной группы. Целевая группа «Светофора» - люди со средним и ниже среднего уровня доходов.

Стоит отметить, что это второй торговый объект, который открылся недалеко от гипермаркета «Евроопт», в середине ноября в нескольких сотнях метрах от него открылся супермаркет сети «Радуга».





СПРАВКА МП

Торговая сеть «Светофор» имеет более 800 магазинов в России, Казахстане, Беларуси и Китае. В Беларуси магазины сети открыты в Минске, Бресте, Барановичах, Солигорске, Бобруйске.

«Светофор» начал работать и в странах ЕС, под брендом MERE планируется открывать торговые объекты в Румынии, Германии, Польше .