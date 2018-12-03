|
В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
04.12.2018 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
При пожаре в деревне Стошаны Пинского района погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в
Пожар произошел 3 декабря в жилом блочном доме на ул. Заречной. Огнем повреждены перекрытие, стены, имущество.
Работники
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При пожаре в деревне Стошаны Пинского района погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС. Пожар произошел 3 декабря в жилом блочном доме на ул. Заречной. Огнем повреждены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)