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Областной семинар-практикум по интерактивным формам краеведческой и научно-исследовательской деятельности учащихся

04.12.2018 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Состоялся областной семинар-практикум «Интерактивные формы краеведческой и научно-исследовательской деятельности учащихся учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодёжи».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61218.php

Областной семинар-практикум по интерактивным формам краеведческой и научно-исследовательской деятельности учащихся

В рамках мероприятий, приуроченных к Году малой родины, в целях повышения профессиональной компетентности педагогических работников в области краеведческой и поисково-исследовательской деятельности с использованием инновационных форм работы с обучающимися 1 декабря 2018 г. в г.Бресте был проведён семинар-практикум «Интерактивные формы краеведческой и научно-исследовательской деятельности учащихся учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодёжи». Семинар проходил на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №13 г.Бреста имени В.И.Хована».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61218.php

Областной семинар-практикум по интерактивным формам краеведческой и научно-исследовательской деятельности учащихся

Участниками семинара стали 26 человек из числа педагогических работников учреждений общего среднего и дополнительного образования Брестской области.

С приветственным словом к участникам семинара обратились Волынец Анна Петровна, директор государственного учреждения образования «Средняя школа №13 г.Бреста имени В.И.Хована», и Строкач Александр Петрович, заведующий отделом краеведения государственного учреждения образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи»

На семинаре выступили Токарчук Олег Васильевич, кандидат географических наук, доцент кафедры географии и природопользования учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», который рассказал о современных направлениях развития географии и краеведения посредством участия в научно-практических проектах.

Педагогами школы Дейнеко Ольгой Валерьевной, Антиповой Галиной Серафимовной, Леванович Анной Владимировной был представлен опыт работы учреждения образования по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведения и музейной педагогики. Участники семинара-практикума посетили музей войны в Афганистане, в котором учащимися школы были организованы выступления и экскурсия.

Мастер-класс по использованию технологии дополненной реальности, технологии QR-кодов, созданию электронных учебников и голограмм представил Агеевец Александр Михайлович, заместитель директора по учебной работе средней школы №13 г.Бреста имени В.И.Хована. Педагог продемонстрировал методы использования инновационный форм работы при организации учебной и поисково-исследовательской деятельности с учащимися.

 
Теги: Брест
 
 
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