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Лунинецкий район: в ДТП погиб пассажир, два человека травмированы

04.12.2018 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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03.12.2018 года в 18:30 часов ана на автодороге М10 «Кобрин-Гомель-гр.РФ" произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61217.php

Лунинецкий район: в ДТП погиб пассажир, два человека травмированы

По предварительной информации: 42-летний житель г.Микашевичи, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», двигаясь на 333 километре автодороги "М-10", по направлению от г. Кобрина к г. Гомелю, не выбрал безопасную скорость движения, не учел состояние проезжей части, погодные и метеорологические условия, в результате чего не справившись с управлением допустил занос автомобиля, выехав на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ДАФ-FT-XF-105.460SC», в составе с полуприцепом «КОЕGЕL SN 24», под управлением 39-летнего жителя д.Ковердяки Брестского района, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-21074» - 45-летний житель г.Микашевичи, который находился на переднем пассажирском сидении, от полученных в результате ДТП травм погиб на месте происшествия, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» и 43-летний пассажир (находился на заднем пассажирском сиденье) получили травмы с которыми госпитализированы в УЗ «Лунинецкой ЦРБ».

Проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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03.12.2018 года в 18:30 часов ана на автодороге М10 «Кобрин-Гомель-гр.РФ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 42-летний житель...
 
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