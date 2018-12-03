Лунинецкий район: в ДТП погиб пассажир, два человека травмированы

03.12.2018 года в 18:30 часов ана на автодороге М10 «Кобрин-Гомель-гр.РФ" произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 42-летний житель г.Микашевичи, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», двигаясь на 333 километре автодороги "М-10", по направлению от г. Кобрина к г. Гомелю, не выбрал безопасную скорость движения, не учел состояние проезжей части, погодные и метеорологические условия, в результате чего не справившись с управлением допустил занос автомобиля, выехав на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ДАФ-FT-XF-105.460SC», в составе с полуприцепом «КОЕGЕL SN 24», под управлением 39-летнего жителя д.Ковердяки Брестского района, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-21074» - 45-летний житель г.Микашевичи, который находился на переднем пассажирском сидении, от полученных в результате ДТП травм погиб на месте происшествия, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» и 43-летний пассажир (находился на заднем пассажирском сиденье) получили травмы с которыми госпитализированы в УЗ «Лунинецкой ЦРБ».

Проводится проверка.