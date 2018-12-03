В результате наезда на придорожное дерево травмирована пассажирка автобуса

03.12.2018 года в 08:45 часов на территории Ивацевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 50-летний житель г.Ивацевичи, управляя автобусом «МАЗ-256270», двигаясь на 149 км. автодороги Р-44 «Гродно-Ружаны-Ивацевичи», по направлению от г. Коссово к г. Ивацевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автобуса, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.



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В результате ДТП 35-летняя жительница Ивацевичи, которая находилась на пассажирском сидении спереди, с травмами госпитализирована в УЗ «Ивацевичская ЦРБ».



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Проводится проверка.