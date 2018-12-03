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На одном земельном участке оказалось два жилых дома. Почему сносят дом в Копище?

04.12.2018 11:29 — Разное | Tut.by  
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Миноблисполком признал строительство 25-этажного жилого дома в деревне Копище самовольным и вынес решение о сносе. «Дом № 35 возводится на земельном участке, сформированном и предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома № 32. Застройщик упустил один шаг и не переоформил землю. В итоге на одном земельном участке оказалось два жилых дома», — прокомментировал причины такого решения заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Вадим Николаенко.

— Сейчас идет проверка от отдела по борьбе с экономическими преступлениями, выясняют, кто прав, кто виноват, — пояснил Вадим Николаенко. — Пока принято решение о сносе. Будем вносить предложение президенту по результатам проверки, и он может принять иное решение.


25 октября 2018 года Миноблисполком принимает решение о «сносе самовольной постройки» и отмене решения Минского райисполкома о разрешении проектирования и строительства. Фото: realt.by

Директор «СИ-трейдинг» Николай Вашкевич вчера в комментарии для realt.by ситуацию объяснил так: «исполкомом допущена простая ошибка, исправить которую сегодня может только президент».

Как пишет realt.by, началом этой истории можно считать осень 2018 года, когда жители деревни Копище подали заявление в прокуратуру по поводу строительства 25-этажного дома вблизи их дворов. Местные утверждали, что дом № 35 возводится незаконно на территории другой строящейся многоэтажки.

Прокурорская проверка показала: 25-этажный дом № 35 возводится частично на земельном участке, сформированном и предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома № 32. При этом все разрешающие документы на проведение проектно-изыскательских работ и последующее строительство у застройщика есть, объект зарегистрирован в государственном регистре.

Вчера директор «СИ-трейдинг» Николай Вашкевич заявил, что компания соблюла все предусмотренные законом экспертизы, получила разрешение на проектирование и строительство. По его мнению, исполкомом допущена ошибка.

— Участки, на которых происходит строительство, изначально нам были выделены с целью строительства жилых домов, — заявил Николай Вашкевич realt.by. — То есть вся неточность или ошибка чисто канцелярская — в документе не дописали три слова «для жилого дома № 35». Целевое назначение по факту не меняется.


Фото: realt.by

По его словам, в обращении в исполком было указано, какие дома на каких участках планируются. «Ошибся, скорее всего, человек, который отвечает в исполкоме за юридическую процедуру по земельным вопросам» — считает Николай Вашкевич. На данный момент у застройщика заключено порядка 60 договоров с физлицами. Все собственники жилищных облигаций уведомлены о возможной перспективе сноса. Директор «СИ-трейдинг» сообщил, что каждому участнику строительства будут возвращены все денежные средства в полном объеме. В то же время застройщик не исключает и другой исход дела — президент имеет право отменить решение Миноблисполкома о сносе.

Стоит уточнить, что речь идет о сносе подземного паркинга — до вынесения решения исполкома застройщик успел построить только основание 25-ти этажного дома.

 
 
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В Миноблисполкоме объяснили, почему вынесли решение о сносе недостроенного 25-ти этажного дома в деревне Копище.
 
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