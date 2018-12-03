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Американский аналитик назвал существенный недостаток Су-57 для России
Москва купила только двенадцать истребителей Су-57 — этот истребитель хорош, но слишком дорог для военного бюджета России,
По оценкам разведывательного управления Министерства обороны США, в 2017 году российские ВКС насчитывали тысячу исправных тактических самолетов. В то же время у США их было более 3000.
Ссылаясь на данные разведки, Акс пишет, что финансовые трудности могли заставить Россию отказаться от покупки большого количества новых серийных Су-57 и ограничиться двенадцатью машинами. Для сравнения: американские военные потратили более 60 млрд долларов на приобретение около 180 самолетов F-22 и еще хотят потратить 400 млрд долларов за 2300 самолетов F-35.
«Экономический спад в 2015 году, стоивший практически четыре процента ВВП, заставил Москву пересмотреть свои приоритеты. Поэтому Россия по-прежнему уступает США в мощности своих вооруженных сил», — подводит итог военный обозреватель.
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Москва купила только двенадцать истребителей Су-57.
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